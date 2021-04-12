Состоялось итоговое заседание коллегии Минэнерго России

В Минэнерго России состоялось заседание Коллегии Министерства, в ходе которого были подведены итоги работы ведомства в 2020 году, а также утверждены ключевые цели и задачи на 2021 год и среднесрочную перспективу.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания отметил успешную работу Минэнерго и отраслей ТЭК в 2020 году.

«В период пандемии, несмотря на беспрецедентность ситуации и удалённую работу значительной части персонала, все отраслевые компании показали высокий уровень организации работы: в кратчайшие сроки обеспечивалось технологическое подключение новых социальных объектов, поддерживалось бесперебойное энергоснабжение населения, вводились в эксплуатацию новые энергообъекты. В данных условиях коллектив предприятий ТЭК в очередной раз продемонстрировал профессионализм и высокую квалификацию», – сказал Александр Новак.

Николай Шульгинов также поблагодарил предприятия топливно-энергетического комплекса за стабильную работу в прошлом году. В своём выступлении Министр рассказал о планах работы Минэнерго в 2021 году.

«Энергетическая стратегия России до 2035 года, которая была утверждена в прошлом году, задала ключевые приоритеты развития ТЭК в долгосрочной перспективе. В рамках неё мы разрабатываем отраслевые программы и схемы развития. В части угольной промышленности программа уже была принята в 2020 году. Генсхемы развития нефтяной и газовой отраслей находятся на финальном рассмотрении в Министерстве энергетики. Среди стратегических задач на следующий год – продолжение реализации энергетической части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры для энергообеспечения БАМа и Транссиба», – сообщил Николай Шульгинов.

Приоритетами работы Минэнерго в 2021 году также являются реализация новой модели газификации регионов страны и утверждение «дорожной карты» по развитию газификации, обновление Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, актуализация Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, принятие мер по снижению уровня воздействия отраслей ТЭК на окружающую среду и климат, в том числе путём развития возобновляемой и водородной энергетики. В 2021 году будет продолжена реализация Программы развития угольной промышленности России до 2035 года, целью которой является создание условий для повышения конкурентоспособности российских угольных компаний.

В ходе заседании Коллегии с докладами о функционировании и развитии отдельных отраслей ТЭК выступили заместители Министра энергетики.

Более подробно с итогами работы отраслей ТЭК в 2020 году и задачами на перспективу можно ознакомиться на сайте Минэнерго в разделе «Открытое Министерство».