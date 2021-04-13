АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» (входит в Группу РусГидро) выполнит проектно-изыскательские работы по строительству новой малой ГЭС (далее – МГЭС) в Мурманской области. Заказчиком работ выступает ПАО «ТГК-1» (входит в Группу Газпром энергохолдинг) — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России.

Для производства электроэнергии новая станция будет использовать водные ресурсы реки Паз. АО «ВНИИГ им Веденеева» обследует площадку будущего строительства и определит оптимальное размещение объектов МГЭС. Специалисты разработают проектную документацию в необходимом для прохождения экспертизы объеме и рабочую документацию для осуществления строительства и ввода МГЭС в эксплуатацию. Отличительной особенностью разрабатываемого проекта станет использование современного и высокоэффективного инструмента информационного моделирования в строительстве - BIM-технологии.

«В рамках работы над проектом МГЭС будут широко востребованы опыт и возможности ВНИИГ в части научно-технического сопровождения предстоящих проектно-изыскательских работ, включая инструментальные обследования гидротехнических сооружений и лабораторные испытания образцов, гидравлические исследования, моделирование, расчетное обоснование и анализ напряженно-деформированного состояния ГТС и их конструктивных элементов», - рассказывает главный инженер проекта Алексей Новкунский.

Проект МГЭС ПАО «ТГК-1» был отобран АО «АТС» (100% дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») в декабре 2020 года.

Установленная мощность новой электростанции составит 16,5 МВт. Проект предусматривает строительство одноагрегатной станции, функционирующей в составе каскада Пазских ГЭС. Строительство МГЭС позволит повысить эффективность использования гидроэнергетических ресурсов и надежность работы каскада станций на реке Паз. Дата начала поставки мощности МГЭС на оптовый рынок электроэнергии и мощности — декабрь 2024 года.

Фото: МГЭС Большой Зеленчук, Русгидро