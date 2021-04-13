Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству третьего танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7. Первая деталь будущего судна была вырезана в блоке корпусных производств на высокотехнологичном плазменном станке. Производство судов такого типа на российских верфях является уникальным событием и одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи «Звезда». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Танкеры-газовозы строятся в интересах компании «Новатэк» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирование проекта по строительству новых судов осуществляется ВЭБ.РФ. ССК «Звезда» и компании группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров компаний «Совкомфлот» (на пилотное судно) и «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие группы компаний «Совкомфлот» и «Новатэк», на остальные 14 судов серии) с «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие компании «Новатэк»).

ССК «Звезда» — первая российская верфь, реализующая проект по строительству подобных судов. Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна — 300 метров, ширина — 48,8 метра, вместимость грузовых танков — 172,6 тысячи кубических метров. Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью — в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.

Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 мегаватт. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне на Завод ВРК «Сапфир» — совместном предприятии компании «Роснефть и компании GE.

Отличительной особенностью танкеров-газовозов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III, лицензию на строительство которой судоверфь также получила первой в стране.