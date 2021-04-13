Главная задача благоустройства — создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха. После реализации проекта вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.

Начались работы по инженерной подготовке к благоустройству двух территорий будущего парка «Яуза». Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки — главного притока Яузы в черте города. Площадь работ составит около 50 гектаров. В настоящее время началась инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций», — отметил заммэра.

Петр Бирюков подчеркнул, что эти работы необходимо провести до начала обустройства дорожно-тропиночной сети, спортивных и детских сооружений, павильонов и других инфраструктурных объектов парка.

«В рамках работ запланировано строительство двух трансформаторных подстанций. Будет проложено свыше 60 километров сетей наружного освещения, электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, более десяти километров кабеля для устройства системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и видеонаблюдения. Установим более 5,6 тысячи свай для основания экотропы, обустроим свыше трех километров ливневых стоков», — добавил заместитель Мэра.

В результате на двух территориях будущего парка появятся 800 фонарей и 125 камер видеонаблюдения.

Главная задача благоустройства — создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха. Проект парка «Яуза» был разработан с учетом пожеланий местных жителей, также учитывались особенности этой территории. После реализации проекта вдоль Яузы появится самый длинный экологический парк в Европе.

В пойме реки Чермянки оборудуют спортивную зону с хоккейной коробкой, площадкой для стритбола, теннисными кортами, скейт-парком и тренажерами. Будут созданы детские площадки и большая сцена с навесом. В порядок приведут тропинки и велосипедные дорожки, установят павильоны для кафе и туалеты, высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Вдоль берега Чермянки появится луговой газон, а для удобного подхода к воде обустроят настилы и смотровые площадки.