Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) «Микрон» в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

«Утвержден проект планировки промышленной площадки «Микрон», входящей в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что созданная в 2006 году ОЭЗ «Технополис «Москва» состоит из пяти площадок общей площадью 234,3 га. В настоящее время на территории ОЭЗ работают порядка 300 арендаторов и резидентов, создавших 13,5 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в развитие и модернизацию промышленных производств составил порядка 45 млрд руб., а объем уплаченных налогов превысил 16 млрд руб.

«Площадка ОЭЗ на базе завода «Микрон», одного из лидеров отечественной микроэлектроники, расположена в районе Матушкино (ЗелАО) и занимает территорию 13,33 га. Здесь работают пять компаний-резидентов (включая ПАО «Микрон»), вложивших в развитие своих производств 256 млн руб. и создавших 2,4 тыс. рабочих мест», - подчеркивается в тексте.

Проект планировки предусматривает строительство новых производственных, общественно-производственных и коммунально-складских объектов общей площадью 42,74 тыс. кв. м. Особое место среди них занимает офисно-выставочный центр развития микроэлектроники площадью 15 тыс. кв. м.

Также будут сохранены и реконструированы существующие объекты «Микрона» общей площадью 107 тыс. кв. м, включая административно-лабораторный корпус и фитнес-клуб.

Проект планировки был одобрен местными жителями в ходе общественных обсуждений, состоявшихся в ноябре 2020 года, заключили в пресс-службе.