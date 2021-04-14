Ассоциация «Электрокабель» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией НСРО «Руслом.ком» в рамках выставки Moscow International Recycling Expo-2021. Мероприятие проходило в конференц-центре отеля Хаятт Ридженси. Соглашение подписали Максим Третьяков, президент Ассоциации “Электрокабель”, и Виктор Ковшевный, директор НСРО «Руслом.ком».

«Мы не случайно подписываем соглашение. Мы породнились домами - влиятельный член Русолома стал членом АЭК, его представитель вошёл в состав нашего Правления, воплотив в жизни тайную мечту ломосборщика диверсифицироваться в следующие переделы, производя катанку и наконец, приобретя кабельные заводы.... Сначала они собирают лом, потом плавят его, потом есть некая развилка: кто-то делает катоды, кто-то просто делает «ломовую» катанку, и наконец вершина эволюции - это кабельный завод», - прокомментировал событие Президент АЭК, Максим Третьяков.

Торжественному подписанию соглашения предшествовало выступление Максима Третьякова с докладом «Вторичная медь в производстве кабеля и провода». Он рассказал, что с 2005 года мощностей по производству медной катанки заметно прибавилось, но в то же время процент загрузки сильно упал. Что любопытно, все новые предприятия, которые запущены с 2010 года (КАМКАТ, ОЗЦМ, РУСКАТ), нацелены на переработку вторичной меди.

Из чего делается катанка для кабеля сегодня? Доля медных ломов в производстве катанки выросла в структуре сырья в несколько раз за 2005-2020 гг.. при этом доля «катодной» катанки продолжает сокращаться, а «ломовая» и «смешанная» катанка, наоборот, растут. Значительно выросла доля катанки которая делается методом прямого переплава (DTW). И также наблюдается рост производства катанки из катодов, выпущенных по давальческой схеме из лома и отходов.

В 2020 году такой катанки было свыше 62%, и таким образом половина отрасли попадает под грандиозный налоговый риск.

По словам Максима Третьякова, налоговая инспекция в последнее время следует достаточно простым путем. Она видит кассовый разрыв и двигается по цепочке операций, доходит до первого ресурсодержателя, то есть того, у кого можно что-то «отнять». Такими ресурсодержателями становятся заводы. По наблюдениям Третьякова, налоговая очень любит «делать их выгодоприобретателями». В прошлом году этот механизм напоминал эпидемию.

«Помимо такого грандиозного случая как РОССКАТ, есть ещё минимум пять кейсов, которые я лично знаю, когда налоговая выставила налоговые претензии по катанке, сделанной из ломовых катодов или прямым переплавом, производителю кабеля, который, как вы понимаете, от лома находится аж два передела вперед. Почему выставляет? Ну потому что есть счета, есть имущество, есть что взять. Попытки как-то объясниться с налоговой из серии “ну мы же не виноваты, мы вообще лом руками не трогали”, приводят только к ответу «да понимаем, сочувствуем, но кто-то должен ответить», - говорит Максим Третьяков.

Итогом этих наблюдений и понимания того, что с ситуацией необходимо разбираться, и стало подписание соглашения между двумя Ассоциациями.