Филиал МРСК Центра «Воронежэнерго» получил контракт на благоустройство центральной улицы Воронежа — проспекта Революции. Заказчиком выступило управление строительной политики облцентра. Согласно документам электронного аукциона, максимальная цена контракта составила 526,62 млн руб. В список работ помимо связанных с электроснабжением и электроосвещением входят также установка малых архитектурных форм, систем автополива, озеленение и другие работы. Согласно графику, их нужно будет провести в два этапа, срок завершения работ по второму этапу — ноябрь 2023 года.

На выполнение контакта было три претендента. В ходе подведения итогов тендера были рассмотрены вторые части заявок двух компаний — «Воронежэнерго» и ООО «Навастрой». Цена, предложенная филиалом МРСК Центра, оказалась ниже, чем у конкурента — 521,35 против 523,98 млн руб.

Фото: promvesti-vrn.ru