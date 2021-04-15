 
Контракты

МРСК Центра выиграла аукцион на благоустройство проспекта Революции в Воронеже

МРСК Центра выиграла аукцион на благоустройство проспекта Революции в Воронеже

15 апреля 2021, 13:45
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, , РОССЕТИ ЦЕНТР, ВОРОНЕЖЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Коммерсантъ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
275

Филиал МРСК Центра «Воронежэнерго» получил контракт на благоустройство центральной улицы Воронежа — проспекта Революции. Заказчиком выступило управление строительной политики облцентра. Согласно документам электронного аукциона, максимальная цена контракта составила 526,62 млн руб. В список работ помимо связанных с электроснабжением и электроосвещением входят также установка малых архитектурных форм, систем автополива, озеленение и другие работы. Согласно графику, их нужно будет провести в два этапа, срок завершения работ по второму этапу — ноябрь 2023 года.

На выполнение контакта было три претендента. В ходе подведения итогов тендера были рассмотрены вторые части заявок двух компаний — «Воронежэнерго» и ООО «Навастрой». Цена, предложенная филиалом МРСК Центра, оказалась ниже, чем у конкурента — 521,35 против 523,98 млн руб.

Фото: promvesti-vrn.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Коммерсантъ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В этом году на 11 участках дорог в Удмуртии по БКД установят освещение 15.04.2021
В этом году на 11 участках дорог в Удмуртии по БКД установят освещение
Для ТОР 15.04.2021
Для ТОР "Надеждинская" в Приморье построят станцию очистки воды
Генераторы на Уренгойской ГРЭС реконструирует петербургская компания 15.04.2021
Генераторы на Уренгойской ГРЭС реконструирует петербургская компания
В аэропорту Тынды установят новое радиолокационное оборудование 15.04.2021
В аэропорту Тынды установят новое радиолокационное оборудование
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
КЭАЗ и ДКС. Партнерство или OEM! RusCable Live
+