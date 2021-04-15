Особая экономическая зона (ОЭЗ) Петербурга получила разрешение на строительство инновационного центра на своей серверной площадке "Новоорловская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской ОЭЗ.

Инвестиции в строительство центра составят около 1 млрд рублей, общая площадь - 18,7 тыс. кв.м.

Объект возводится для удовлетворения потребностей резидентов, как в офисных (6 тыс. кв.м.), так и производственных (12 тыс. кв.м) площадях. Здание будет полностью обеспечено инженерной и транспортной инфраструктурой, уточнил сотрудник пресс-службы.

Ввод центра к эксплуатацию планируется в 2022 году.

ОЭЗ технико-внедренческого типа "Санкт-Петербург" начала работу в 2007 году. В качестве резидентов зарегистрировано 59 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках: "Нойдорф" площадью 19 га в поселке Стрельна Петродворцового района и "Новоорловская" площадью 163,3 га в Приморском районе.