Площади особой экономической зоны (ОЭЗ) "Красноярская технологическая долина", решение о создании которой было принято в январе 2021 года, уже заполнены резидентами, заявил руководитель дирекции по привлечению инвестиционных проектов АНО "Корпорации развития Енисейской Сибири" Алексей Николаев.

"Количество резидентов с момента принятия решения по ее созданию увеличилось кратно - в два раза. Я могу сказать, что первый этап, на который в настоящее время выделено бюджетное финансирование на создание инфраструктуры, с точки зрения земельных участков, уже заполнен. И сейчас уже надо думать, из каких средств мы будем финансировать инфраструктуру второго этапа, потому что резидентов уже реально больше, чем мы планировали", - сказал Николаев в четверг в ходе Красноярского экономического форума.

В январе сообщалось, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа - "Красноярская технологическая долина" - в Красноярском крае.

Отмечалось, что на момент принятия решения о создании ОЭЗ с ее потенциальными резидентами было заключено 6 соглашений. Речь шла о производителях промышленного оборудования, продукции из алюминия для авиа- и машиностроения.

При этом ранее сообщалось, что "РусАл" (инициатор проекта - ИФ) в апреле 2020 года располагал заявками на создание производств различной продукции на основе жидкого алюминия на общую сумму 27 млрд рублей.

ОЭЗ "Красноярская технологическая долина" будет расположена на шести участках в непосредственной близости от Красноярского металлургического завода (входит в En+ Group Олега Дерипаски) и Красноярского алюминиевого завода (входит в ОК "РусАл"). Предполагается, что к 2030 году на базе ОЭЗ появится около 1,3 тыс. рабочих мест, объем инвестиций превысит 16 млрд рублей.

АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" - исполнительная дирекция комплексного инвестпроекта "Енисейская Сибирь". КИП включает в себя 32 проекта на территории Красноярского края, Тувы, Хакасии. Требуемый объем инвестиций для их реализации - 1,9 трлн рублей. В скором времени в состав КИП могут быть включены инвестпроекты Иркутской области, в результате чего общее количество проектов в составе "Енисейской Сибири" вырастет до 53, а сумма инвестиций - до 4 трлн рублей.

Красноярский экономический форум (КЭФ) "Экономика и пандемия: российский взгляд" проходит с 12 по 16 апреля в Красноярске. Международная информационная группа "Интерфакс" является стратегическим информационным партнером КЭФ.