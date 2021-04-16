Кабельщики примут участие в сессии Алюминиевой Ассоциации
16 апреля 2021, 19:21
Рубрика: Компании
Метки: SUPR, СУПР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника
Оптический кроссовый шкаф применяется в сетях связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи общего назначения.
Кросс обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение и контроль линейных и станционных оптоволоконных кабелей.
Предназначен для установки на узлах связи, в точках распределения (в подъездах многоквартирных домов, на чердаках и пр.). Кросс имеют конструкцию с запирающейся крышкой, что обеспечивает удобное распределение оптического кабеля и дополнительную защиту от несанкционированного доступа.
Настенный кросс серии ШКОН-У предназначен для размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи и др. обслуживаемых помещениях.
Конструктивное исполнения кросса соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденными приказом Минсвязи № 52 от 24/04/2006.
На кросс ШКОН-У предоставляется Декларация о соответствии.
Упаковка кросса ШКОН-У соответствует ТР ТС 005/2011.
Кросс предназначен для установки непосредственно на стену. Конструкция кросса обеспечивает:
Кросс ШКОН-У 8SC/APC укомплектован на 8 портов SC/APC.
Корпус и крышка кросса выполнены из листовой стали с нанесением лакокрасочного покрытия, для предотвращения несанкционированного доступа передняя дверь укомплектована замком.
Кросс оснащен клеммой защитного заземления, имеет маркировку знаками заземления и лазерной опасности. Сопротивление между клеммой защитного соединения и любой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью корпуса кросса составляет не более 0,1 Ом.
Конструкция кросса предотвращает возможность случайного ранения персонала при работе с ним без применения специальных мер безопасности.
Габаритные размеры кросса, мм 266х265х66
Масса кросса, 1,9 кг
Кросс предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях:
Кросс стоек к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 20 м/с2 (2g) и амплитудой перемещения 0,5мм.
Срок службы кросса составляет не менее 20 лет. Кросс не требует обслуживания в течение всего срока службы.
Информация для заказа — артикул СУПР — 09-0223/П.
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