 
Компании

Готовое решение: Укомплектованные настенные оптические кроссы серии ШКОН -У

Готовое решение: Укомплектованные настенные оптические кроссы серии ШКОН -У

16 апреля 2021, 19:21
Рубрика: Компании
Метки: SUPR, СУПР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электротехника 
Источник:

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 6 мин
119

Назначение и область применения

Оптический кроссовый шкаф применяется в сетях связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи общего назначения.

Кросс обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение и контроль линейных и станционных оптоволоконных кабелей.

Предназначен для установки на узлах связи, в точках распределения (в подъездах многоквартирных домов, на чердаках и пр.). Кросс имеют конструкцию с запирающейся крышкой, что обеспечивает удобное распределение оптического кабеля и дополнительную защиту от несанкционированного доступа.

Настенный кросс серии ШКОН-У предназначен для размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи и др. обслуживаемых помещениях.

Общие положения

Конструктивное исполнения кросса соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденными приказом Минсвязи № 52 от 24/04/2006.

На кросс ШКОН-У предоставляется Декларация о соответствии.

Упаковка кросса ШКОН-У соответствует ТР ТС 005/2011.

Конструкция и компоновка

Кросс предназначен для установки непосредственно на стену. Конструкция кросса обеспечивает:

  • ввод, фиксацию и распределение вводимого кабеля без снижения его передаточных характеристик;
  • крепление центрального силового элемента;
  • выкладку оптоволокна, модулей ОВК и пигтейлов с радиусом изгиба не менее 30мм;
  • установку кассет для размещения сростков ОВК с пигтейлами;
  • установку оптических розеток SC типа (в комплекте);
  • механическую защиту внутренних компонентов и ОВК.

Кросс ШКОН-У 8SC/APC укомплектован на 8 портов SC/APC.

Корпус и крышка кросса выполнены из листовой стали с нанесением лакокрасочного покрытия, для предотвращения несанкционированного доступа передняя дверь укомплектована замком.

Кросс оснащен клеммой защитного заземления, имеет маркировку знаками заземления и лазерной опасности. Сопротивление между клеммой защитного соединения и любой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью  корпуса кросса составляет не более 0,1 Ом.

Конструкция кросса предотвращает возможность случайного ранения персонала при работе с ним без применения специальных мер безопасности.

Габаритные размеры кросса, мм   266х265х66

Масса кросса,            1,9 кг

Условия эксплуатации

Кросс предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях:

  • температура окружающего воздуха от 5 С до 40 С;
  • относительная влажность воздуха при 25 С до 80%;
  • пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм. рт. ст.).

Кросс стоек к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 20 м/с2 (2g) и амплитудой перемещения 0,5мм.

Срок службы кросса составляет не менее 20 лет. Кросс не требует обслуживания в течение всего срока службы.

Комплектация кросса

  • Корпус с дверью и замком                         1шт.
  • Кассета КТ3645                                             1 шт.
  • Крышка кассеты КТ                                      1 шт.
  • Розетка (адаптер) SC/APC                            8 шт.
  • Пигтейл SC/APC                                            8 шт.
  • КДЗС-4525                                                     10 шт.
  • Планка 8 SC                                                   1 шт.
  • Заглушки кабельных вводов                      4 шт.
  • Комплект монтажный                                 1 комп.

Информация для заказа — артикул СУПР  —  09-0223/П.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: SUPR

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
ДКС становится меценатом 27.04.2021
ДКС становится меценатом
ЗАО 27.04.2021
ЗАО "ЗЭТО" в проектах ВИЭ
Чистые игры. Пришёл, очистил, победил! 27.04.2021
Чистые игры. Пришёл, очистил, победил!
26.04.2021
"Контактор" приглашает на вебинар по автоматическим выключателям в литом корпусе серий ВА

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! - АЭК, АЧП, EL-комитет, Рудис и НЕФТЕГАЗ 2021
+