Назначение и область применения

Оптический кроссовый шкаф применяется в сетях связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи общего назначения.

Кросс обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение и контроль линейных и станционных оптоволоконных кабелей.

Предназначен для установки на узлах связи, в точках распределения (в подъездах многоквартирных домов, на чердаках и пр.). Кросс имеют конструкцию с запирающейся крышкой, что обеспечивает удобное распределение оптического кабеля и дополнительную защиту от несанкционированного доступа.

Настенный кросс серии ШКОН-У предназначен для размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи и др. обслуживаемых помещениях.

Общие положения

Конструктивное исполнения кросса соответствует «Правилам применения кроссового оборудования», утвержденными приказом Минсвязи № 52 от 24/04/2006.

На кросс ШКОН-У предоставляется Декларация о соответствии.

Упаковка кросса ШКОН-У соответствует ТР ТС 005/2011.

Конструкция и компоновка

Кросс предназначен для установки непосредственно на стену. Конструкция кросса обеспечивает:

ввод, фиксацию и распределение вводимого кабеля без снижения его передаточных характеристик;

крепление центрального силового элемента;

выкладку оптоволокна, модулей ОВК и пигтейлов с радиусом изгиба не менее 30мм;

установку кассет для размещения сростков ОВК с пигтейлами;

установку оптических розеток SC типа (в комплекте);

механическую защиту внутренних компонентов и ОВК.

Кросс ШКОН-У 8SC/APC укомплектован на 8 портов SC/APC.

Корпус и крышка кросса выполнены из листовой стали с нанесением лакокрасочного покрытия, для предотвращения несанкционированного доступа передняя дверь укомплектована замком.

Кросс оснащен клеммой защитного заземления, имеет маркировку знаками заземления и лазерной опасности. Сопротивление между клеммой защитного соединения и любой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью корпуса кросса составляет не более 0,1 Ом.

Конструкция кросса предотвращает возможность случайного ранения персонала при работе с ним без применения специальных мер безопасности.

Габаритные размеры кросса, мм 266х265х66

Масса кросса, 1,9 кг

Условия эксплуатации

Кросс предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях:

температура окружающего воздуха от 5 С до 40 С;

относительная влажность воздуха при 25 С до 80%;

пониженное атмосферное давление до 60 кПа (450 мм. рт. ст.).

Кросс стоек к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с ускорением 20 м/с2 (2g) и амплитудой перемещения 0,5мм.

Срок службы кросса составляет не менее 20 лет. Кросс не требует обслуживания в течение всего срока службы.

Комплектация кросса

Корпус с дверью и замком 1шт.

Кассета КТ3645 1 шт.

Крышка кассеты КТ 1 шт.

Розетка (адаптер) SC/APC 8 шт.

Пигтейл SC/APC 8 шт.

КДЗС-4525 10 шт.

Планка 8 SC 1 шт.

Заглушки кабельных вводов 4 шт.

Комплект монтажный 1 комп.

Информация для заказа — артикул СУПР — 09-0223/П.