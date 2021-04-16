Заседание комиссии провели первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей», член Бюро Союзмаш России Андрей Муров и первый вице-президент Союзмаш России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Среди спикеров - представители Минэкономразвития и Минпромторга России, Росстандарта, правительства Самарской области, машиностроительных предприятий, научного сообщества.

В повестке:

Проект актуализации Комплексного плана мероприятий по повышению энергоэффективности экономики РФ. Документ разработало Минэкономразвития России по поручению Правительства РФ.

В текущей редакции Комплексный план включает в себя 51 мероприятие: интеллектуальный учёт энергии и воды, стимулирование «зелёных» инвестиций и применение специализированных финансовых инструментов («белых сертификатов»), развитие энергосервисной деятельности, использование вторичных ресурсов. Ожидаемый результат – экономия более 500 млн тонн условного топлива к 2030 году.

При доработке плана комиссия Союзмаш России представила свои предложения, учтено более 15 инициатив. Так, в проект включены меры, направленные на развитие в РФ электротранспорта и зарядной инфраструктуры, рост отечественного производства автокомпонентов, оказывающих влияние на энергоэффективность, совершенствование финансовых инструментов, подготовку специалистов в сфере энергосбережения.

«Принципиальными отличиями новой версии Комплексного плана от действующего документа является акцент на создании стимулов к повышению энергоэффективности экономики. Более того, в предлагаемом проекте учтены стратегические задачи, стоящие перед страной, и климатическая повестка, которая приобретает всё большую актуальность», – отметил Андрей Муров.

Новые правила по расширению перечня объектов и технологий высокой энергоэффективности, которые в марте 2021 года утвердило Правительство РФ. По линии комиссии подготовлен свод предложений, учитывающий потребности промышленных предприятий и сетевого комплекса. По всем инициативам предстоит совместная работа с Техническим комитетом Росстандарта.

Встреча прошла в режиме онлайн-конференции, к которой подключились более 130 участников. Владимир Гутенёв вышел на связь из офиса МЭС Волги – филиала «Россети ФСК ЕЭС». В ходе рабочего визита в Самарскую область он также посетил сегодня подстанцию 500 кВ «Куйбышевская».