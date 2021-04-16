22 апреля 2021 г. на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится одно из крупнейших и ожидаемых событий в электротехнической отрасли – «Форум электротехники и инженерных систем». Мероприятие организовано компанией ЭТМ, федеральным дистрибьютором электротехники, светотехнической продукции, систем безопасности и инженерной сантехники.



На стендах Legrand представит новинки 2021 для дома и ремонта. Среди них – новая долгожданная серия электроустановочных изделий INSPIRIA. Она объединила в себе модные формы, трендовые цвета, насыщенный и современный функционал. По-настоящему простой и быстрый монтаж и привлекательная цена – одни из главных преимуществ серии.



Также среди новой продукции Legrand можно увидеть USB-розетки в разных сериях электроустановочных изделий бренда и удлинители.



Для тех, кто хочет добавить к своему дому смарт-технологии, есть что посмотреть на форуме. Посетителей будут ждать новинки: продукция умного дома Legrand, а также IoT-устройства Netatmo (входит в Группу Legrand) – умная бытовая электроника для безопасного и комфортного дома.



Для проектных решений АО «Контактор» (Группа Legrand) презентует новый автоматический выключатель ВА57-35М. Надежный и доступный, он решает вопрос модернизации действующих электроустановок, а также расширяет области применения за счет новых версий на постоянный ток.



В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Так, представители Legrand выступят сразу на двух мероприятиях. Для электромонтажников будет проведен семинар Legrand «Оборудуем офис по-новому: антимикробные установочные изделия Mosaic, кабельные каналы DLP, напольные коробки, колонны». На круглом столе, организованном специально для проектных организаций, эксперт расскажет о полезных сервисах и инструментах Legrand для проектирования.



Всего в работе форума примут участие около 70 производителей электротехники, систем безопасности и СКС, промышленного оборудования и крепежа. Ожидается, что мероприятие посетят более 2000 специалистов.



Форум пройдет в Новосибирске 22 апреля 2021 г., в «Новосибирск Экспоцентр», Павильон №Б, с 10:00 до 17:00. Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке http://www.electricforum.ru



Номера стендов Legrand – 59 и 60; АО «Контактор» – 61