Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2021 году направит на модернизацию инфраструктуры порядка 31 млрд рублей, сообщил начальник СКЖД Сергей Задорин в ходе транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Юг" в пятницу в Минеральных Водах.

"Из них более 13 млрд рублей будет вложено в увеличение пропускных способностей к портам Азово-Черноморского бассейна", - сказал Задорин. "Большое внимание в наших годовых планах будет уделяться развитию транзитных перевозок по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг", - отметил он, добавив, что дополнительно на содержание действующего путевого комплекса направят 6 млрд рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СКЖД, объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры в этом году на 1,5 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Таким образом, он вырастет на 5,1%.

Среди основных приоритетов работы в этом году Задорин назвал увеличение грузооборота, улучшение качества обслуживания клиентов. Главные тренды, помимо увеличения пропускных способностей к портам Азово-Черноморского бассейна, - расширение географии курсирования контейнерных поездов, а также развитие транзитных перевозок по западному маршруту международного транспортного коридора "Север-Юг".

В ходе конференции отмечалось, что железнодорожная логистика через Азербайджан может составить конкуренцию перевозкам морским транспортом и быть привлекательной прежде всего для грузоотправителей с прилегающих к этому маршруту Северо-Кавказской, Юго-Восточной и Приволжской магистралей.

Для ликвидации барьерных мест в 2021-2022 годах запланирована реконструкция железнодорожной линии с переводом ее на переменный ток.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.

Крупнейший на Юге России региональный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.Юг" собрал представителей ОАО "РЖД", органов власти, морских портов, операторов подвижного состава, логистических компаний, банковской сферы и крупных грузоотправителей.

В этом году форум проходит в выставочном центре "МинводыЭкспо" в гибридном формате: с ограниченным числом участников в зале и онлайн-участниками на цифровой платформе мероприятия. В нем задействовано более 500 человек.