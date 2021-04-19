20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» состоится с 26 по 29 апреля 2021 года в ЦВК «Экспоцентр» в павильонах № 1, 2, 4, 7 (залы 3. 4. 5), 8 и на открытых площадках.

Организаторы:

АО «Экспоцентр»

Компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия)

Официальная поддержка:

Министерства энергетики РФ

Министерства промышленности и торговли РФ

Российского союза промышленников и предпринимателей

Российского газового общества

Союза нефтегазопромышленников России

Союза машиностроителей Германии (VDMA)

Патронат:

Торгово-промышленной палаты РФ

Выставка «Нефтегаз-2021» проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом, что позволяет создать крупнейшую отраслевую демонстрационную и коммуникационную площадку, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов

– Форум и выставка освещают широкий спектр наиболее актуальных и важных вопросов отраслевой повестки, ежегодно представляя уникальную программу мероприятий. Выставка «Нефтегаз» и форум – мероприятия федерального масштаба, выступающие площадкой как для экспертов отрасли с многолетним опытом и багажом накопленных знаний, так и для новых участников, обращающихся к форуму и выставке как к платформе для дальнейшего роста.

В выставке и форуме принимают участие высокопоставленные представители отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеры нефтегазовых и машиностроительных компаний, эксперты отрасли, руководители профильных союзов и ассоциаций, аналитики финансового сектора и консалтинговых компаний, а также представители ведущих средств массовой информации. Они обсудят актуальные вопросы энергетики, глобальные вызовы и тренды топливно-энергетической индустрии, которые, безусловно, будут способствовать выработке путей дальнейшего развития отрасли в современных условиях.

«НЕФТЕГАЗ-2021»

Выставка «Нефтегаз – один из самых масштабных в России проектов по данной тематике – постоянно подтверждает свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли. Согласно Общероссийскому рейтингу выставок «Нефтегаз» лучшая выставка России по тематике «Нефть и газ» во всех номинациях.

В этом году главная выставка нефтегазовой отрасли отмечает юбилей. Первая выставка «Нефтегаз» состоялась в 1978 году. Вместе с отраслью выставка переживала разные времена. И этот год оказался не простым. Проведение выставки доказывает ее востребованность для профессионалов отрасли, знаменует возвращение отечественной нефтегазовой отрасли к активному восстановлению после ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в мире.

Несмотря на сложности организационного периода, к выставке удалось привлечь более 400 компаний из Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, ОАЭ, Республики Беларусь, Республики Корея, России, США, Турции, Хорватии, Чехии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии, среди которых – производители и поставщики новейшего нефтегазового и нефтеперерабатывающего оборудования и технологий.

Экспозиция разместится на площади 13 500 кв. м. нетто.

Россию представляют более 300 экспонентов: ПАО «Газпром», «Буринтех», «Транснефть», ТМК, «ВЭЛАН», «Горэлтех», Алюминиевая Ассоциация, «СибБурМаш», «НТА-Пром», «Теккноу», «Эмикон», «Сибирская Промышленная Группа», «Крус-запад», ОМК, «Геа Рефрижерейшн Рус», «Заводоуковский машзавод», «НКМЗ Групп», «Б+Р Промышленная Автоматизация», «Total Восток», «ОКБ Зенит», «Нефтесервисприбор», «Волгограднефтемаш», «Тяжпрессмаш», СМД, «Электрощит Самара», ЧЭТА, ЧЭАЗ, «Технодинамика», «ОДК», «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «Каспийский трубопроводный консорциум», «Таграс Холдинг», «Коломенский завод», «Прософт-Системы», «Синтек», «Фидмаш», «Волгограднефтемаш» и другие.

Среди зарубежных участников – Siemens, Schneider Electric, Enotec GmbH, Phoenix Contact, H. BUTTING GmbH & Co. KG, Hydac International OOO, KAMAT GmbH & Co. KG, Klöpper-Therm Vertriebs GmbH, Leistritz Pumpen GmbH, Medenus Gas-Druckregeltechnik GmbH, Pleuger Industries GmbH, Rhyton Solutions GmbH, Samson Controls OOO, Sorb® XT, VEGA Grieshaber KG, Walther-Präzision, Sumitomo Corporation, Enerpac B.V., Draeger и другие. Продукцию иностранных компаний, которые не смогли приехать на выставку, продемонстрируют их российские представители.

В выставке «Нефтегаз-2021» принимают участие немецкие предприятия в составе национального павильона Германии (павильон №2, зал 1). Организатором экспозиции выступило Федеральное министерство экономики и энергетики Германии при содействии компании «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и Ассоциации выставочной индустрии Германии (AUMA).

Тематика выставки включает актуальные для отрасли направления:

Разведка и добыча нефти и газа

Строительство и обустройство месторождений

Оборудование и технологии для разработки месторождений на шельфе

Сбор, хранение и транспортировка углеводородов

СПГ: производство, транспорт, распределение и использование, инвестиции

Автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов

Нефтегазопереработка и нефтехимия

Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов

Оборудование для нефтебаз, газовых терминалов, АЗС, АГЗС, АГНКС

Сервисное обслуживание, оборудование и технологии

Автоматизированные системы управления и КИП

IT-технологии в нефтегазовой отрасли

Электрооборудование для ТЭК

Безопасность на объектах ТЭК

Охрана труда, системы безопасности и противопожарная техника

В честь юбилея выставки в галерее между павильонами № 2 и 8 будет организована фотовыставка «Нефтегаз» – в 20-й раз!».

Выставку «Нефтегаз-2021» поддерживают 19 спонсоров. Среди них – ООО «НТА-Пром» – спонсор электронной регистрации; ООО «Феникс-Контакт РУС», ООО «Синтек», АО «Чебоксарский Электроаппаратный завод», УК ООО «ТМС групп», ООО «ЧЭТА», ООО «ДРЕГЕР» – партнеры выставки; АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», АО «ТРЭМ-Инжиниринг» – тематические партнеры выставки; ООО «Прософт-системы», ООО «НПО-МИР», СИМЕНС, АО «ЭНЕРГОМАШ», АО «ТЕККНОУ», ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ-Самара», ООО «ГОЯ КОНСАЛТИНГ» – партнеры деловой программы; ООО «ХОЛСИМ» – партнер видеотрансляции; АО «Шнейдер Электрик» – инновационный партнер выставки, ООО «ССТэнергомонтаж» – партнер презентационной зоны.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В рамках деловой программы выставки «Нефтегаз» экспоненты выставки проведут презентации, объединённые в тематические сессии. Мероприятия пройдут в зоне бизнес-презентаций (павильон 2, зал 3).

В день открытия выставки, 26 апреля при поддержке НП «Ассоциация «Электрокабель» и Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» состоится сессия «Силовые и контрольные проводники в нефте- и газодобыче», которая включает 8 презентаций и семинар Алюминиевой Ассоциации на тему: «Алюминиевые решения для Нефтегазовой отрасли». Модераторами сессии выступят Максим Третьяков, генеральный директор ООО «Элкат» (ГК «Москабельмет»), президент Ассоциации, Председатель Правления международной ассоциации «Электрокабель», к.э.н.; Павел Моряков, генеральный директор ЗАО «МКМ» (ГК «Москабельмет»), глава отраслевого сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации России, к.т.н. и Александр Гусев, руководитель медиа-холдинга «РусКабель, член Научно-технического совета по развитию электротехнической и кабельной промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ, член Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности при Министерстве промышленности и торговли РФ.

27 и 28 апреля в рамках сессии «Современные тенденции развития нефтедобывающей отрасли» состоятся 19 презентаций экспонентов выставки и конференция Московского института нефтегазового бизнеса на тему: «Современные тенденции развития нефтегазового бизнеса: инновационные стратегии, цифровая трансформация, повышение операционной эффективности нефтяных компаний». Модератором сессии выступит Рустем Шагиев, ректор Московского института нефтегазового бизнеса, участник проектов компаний ЛУКОЙЛ, «Славнефть», «Сибнефть» и «Татнефть», член международных профильных ассоциаций SPE и EAGE, автор более 50 научных трудов и 130 образовательных программ, проведенных в России и 28 странах мира, руководитель проектов по созданию государственных образовательных стандартов и регламентов в области нефти и газа.

В рамках выставки «Нефтегаз» в зоне презентаций свои инновационные решения представят компании ООО «СТАБКАБ», ООО «Холдинг «Кабельный Альянс», ООО «Томсккабель», ГК CRES, ООО «ПромХимТех», ООО «ССТэнергомонтаж», ООО «Рокстэк РУ», Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия», «ТОТАЛ ВОСТОК», ООО «НТА-Пром», Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH, ООО «КРОНЕ Инжиниринг», ООО «Химпром», АО «Теккноу», «ЛафаржХолсим Россия», ОАО «Волгограднефтемаш», Spraying Systems Co., ООО «Системы нефть и газ», Московский институт нефтегазового бизнеса, АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «ТК МАШ», Национальный центр содействия достижению углеродной нейтральности «Ансельм», HQTS Ltd. China.

Зона презентаций будет открыта для посетителей и экспонентов выставки с 26 по 28 апреля, с 11:00 до 17:00.

Важным мероприятием деловой программы выставки «Нефтегаз» станет конференция «Взаимодействие науки, образования и бизнеса в области нефти и газа», организованная АО «Экспоцентр» при поддержке РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Ассоциации «Российский национальный комитет мирового нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов». Участники конференции обсудят задачи по подготовке специалистов в нефтегазодобывающем комплексе; вопросы цифровизации в топливно-энергетическом комплексе; энергоперехода; расскажут о роли женщин в науке, промышленности и подготовке специалистов; опыте ведения международных магистерских программ и международной работы студенческой секции общества инженеров-нефтяников; важности международного сотрудничества в подготовке специалистов.

Национальный нефтегазовый форум (ННФ) – крупнейшее событие для проведения деловых мероприятий в нефтегазовом секторе. Организаторы форума: Министерство энергетики РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, Союз нефтегазопромышленников России, Российское газовое общество. Форум состоится 27-28 апреля в павильоне № 8, зал 3.

В программу мероприятий ННФ войдут круглые столы, семинары, форсайт-сессии, конференции, пленарные сессии.

Среди обсуждаемых ключевых тем – цифровизация профессий, промышленная автоматизация и искусственный интеллект; беспилотники и робототехника в ТЭК; налогообложение нефтегазовой отрасли; разработка теории решения изобретательских задач (ТРИЗ); отраслевые стандарты и технологическое развитие ТЭК; цифровое производство; водородная стратегия: развитие перспективных технологий, международное сотрудничество и экономические точки роста для России; новые ESG-проекты и инновации – риски и возможности: развитие зеленых технологий и инвестиции в экологическое машиностроение; трансфер инноваций и коммерциализация разработок: система развития новых отраслевых хабов, научных центров и испытательных полигонов; импортозамещение и новая технологическая стратегия; международное технологическое сотрудничество и трансформация ТЭК: новые рынки, точки роста компетенций, трансфер инноваций.

Программа ННФ 2021

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль:

– Национальный нефтегазовый форум и выставка «Нефтегаз-2021» – одни из наиболее значимых мероприятий для обсуждения актуальных вопросов, ознакомления с новейшими разработками индустрии, формулирования практических рекомендаций и стратегий развития энергетической отрасли России. Уверен, что по итогам форума и выставки участники и организатору придут к консолидированному решению и выработают конструктивные рекомендации относительно актуальных вопросов в сфере ТЭК.

Партнеры и спонсоры выставки «Нефтегаз-2021» также проведут ряд познавательных семинаров.

Более подробно c программой мероприятий деловой программы можно ознакомиться здесь>>.

Выставка работает 26–28 апреля с 10.00 до 18.00, 29 апреля – с 10.00 до 16.00. Официальное открытие состоится 26 апреля, 12.00, павильон № 1.