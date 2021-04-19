15 апреля АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ и НП «Ассоциация «Электрокабель» провели бесплатный вебинар «Подтверждение производства кабельно-проводниковой и радиоэлектронной продукции на территории РФ. Практические вопросы». В мероприятии приняли участие производители кабельно-проводниковой продукции, а также производители сырья и материалов. Большая часть участников обучения - действующие члены Ассоциации «Электрокабель», поддерживающие политику Ассоциации, касающуюся добросовестности и выпуска качественной и безопасной продукции. Вебинар должен был прояснить сложные моменты в процессе получения статуса российского производителя промышленных товаров.

Эксперты вебинара рассказали участникам о процедуре подтверждения производства продукции на территории Российской Федерации и основных ошибках производителей при формировании документации.

«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ — это дочерняя структура Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, базовая экспертная организация российской системы ТПП, участник государственных программ и полноправный член Международного Совета TIC Council. Располагает собственным штатом квалифицированных экспертов и проводит консультации по вопросам подтверждения производства продукции на территории РФ в соответствии с ПП РФ от 17.07.2015 г. № 719 и включения продукции в реестры ГИСП Минпромторга России.

Наталья Сахарова, генеральный директор НП «Ассоциация «Электрокабель», поделилась с участниками вебинара практикой выявления сбоев при подготовке документации производителями и дала рекомендации, позволяющие не повторять чужие ошибки. Наталья акцентировала внимание на том, что при подготовке документации нужно внимательно соотносить сведения, отраженные в представленных документах. Например, сверять сведения, указанные в Сертификатах соответствия со сведениями, отраженными в самой заявке на получение подтверждения производства продукции на территории РФ. Такие, на первый взгляд, мелочи, могут стать причиной отказа в выдаче подтверждения Минпромторга.

Согласно Постановлению 925 российский производитель, включенный в реестр радиоэлектронной продукции, может иметь ценовые преференции на торгах до 30% по сравнению с другими участниками тендера. Также было сообщено что данный документ может использоваться при обращении за поддержкой и субсидиями в региональных министерствах, фонде развития промышленности и многих других организациях.

“За текущий год уже порядка двадцати компаний обратились в Министерство промышленности и торговли и получили подтверждение своей “российскости”, – отметила Наталья Сахарова.

Выступление Ольги Матвейчик, эксперта АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, было посвящено порядку прохождения процедуры в уполномоченных ТПП и Минпромторге России. Акцент был сделан на нормативно-правовой базе, регламентирующей реализацию программы импортозамещения.

Так, например, с 2021 года государственные и корпоративные заказчики, проводящие закупки в соответствии с законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, обязаны выполнять минимальную долю закупок товаров российского происхождения в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2013 и № 2014. Для достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения заказчики при проведении закупок должны устанавливать требования к участникам, ограничивающие или запрещающие допуск к торгам товаров, которые не включены в государственные реестры продукции, произведенной на территории РФ. Для включения в реестры поставщикам нужно получить подтверждение Минпромторга РФ, которое выдается на основании, в том числе, Акта экспертизы или сертификата о происхождении товара формы СТ-1, выдаваемых торгово-промышленными палатами.

“Сама по себе процедура относится к полномочиям торгово-промышленной палаты, то есть производитель, когда принимает решение о том, что он действительно хочет участвовать в закупках и для того, чтобы ему получить доступ к таким закупкам, он готовит перечень документов по своей продукции, готовит заявление и обращается в уполномоченную Торгово-промышленную палату”, – рассказала Ольга Матвейчик.

Вторая часть вебинара была посвящена практическим вопросам процедуры подтверждения производства кабельно-проводниковой продукции на территории РФ. Алексей Кораблев, директор департамента продвижения экспертных услуг АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, поделился экспертным опытом подготовки достаточного пакета документов и сведений для прохождения процедуры подтверждения производства кабельно-проводниковой продукции на территории России. Эксперт подробно рассказал о том, какие именно документы, в каком виде, формате и объеме нужно готовить производителям, чтобы пройти процедуру без вопросов и замечаний. Он рассмотрел требования, которые предъявляются к тем или иным видам продукции, как эти требования подтверждать документально, а также какой перечень документов конструкторско-технической документации и сведений для этого необходим. По словам Алексея, сбор документов - довольно трудоемкий процесс, и рекомендовал создавать временный трудовой коллектив для этой цели. Выступление коснулось основных причин отказов в подтверждении производства, и понятия об адвалорных долях.

“Процедура схожа с различными юридическими процедурами. В первую очередь, это все-таки рассмотрение документов, и основная проблема, с которой сталкиваются предприятия при первичном обращении - это то, что нет понимания в силу тех или иных причин ни у исполнителя, ни у представителя со стороны предприятий того, что все документы, которые они предоставляют, должны иметь сквозную связь, сквозную прослеживаемость. Каждый документ тем или иным образом должен подтверждать или участвовать в подтверждении выполнения требования, которое указано в Приложении к 719-му Постановлению либо в Соглашении “О правилах определения страны происхождения товара”, - отметил Алексей Кораблев.

В дополнение Наталья Сахарова поделилась перечнем основных ошибок при подготовке пакета документации, отметила важность предоставления ТУ, надлежащего заверения документов и действующих сертификатов.

Вебинар прошел в режиме живого диалога с производителями, эксперты давали ответы на практические вопросы участников и обсуждали сложности, возникающие на стадии сбора документов. Например, представитель ООО «Башпласт», крупного поставщика полипластика в кабельно-проводниковой отрасли, интересовался, какими документами он сможет подтвердить российское происхождение своих материалов, используемых в производстве конечной кабельно-проводниковой продукции. Также производители задавали вопросы, связанные с объемами предоставляемой документации. Прозвучал вопрос о том, нужны ли полные комплекты конструкторской и технологической документации или можно предоставить выписки, подтверждающие выполнение условий и требований нормативной документации.

Эксперты ответили на все вопросы, а также отметили, что принимают вопросы от зарегистрированных участников до 20 апреля. Все зарегистрированные участники получат доступ к записи прошедшего мероприятия, а также презентации и материалы экспертов, работавших на вебинаре.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Промышленная группа «МКЗ»:

«Большое спасибо за очень познавательную и интересную видеоконференцию».

ООО «АТБ Электроника»:

«Огромное спасибо спикерам и участникам за проведение этого полезного вебинара! С радостью будем участвовать в будущих конференциях».

Организаторы вебинара планируют продолжить практику проведения обучающих мероприятий. Анонсы будут публиковаться на информационных ресурсах АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ и НП «Ассоциация «Электрокабель». Задать вопросы об особенностях подготовки документации для получения подтверждения производства продукции на территории РФ можно также через специализированный сайт.