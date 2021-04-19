УНКОМТЕХ приглашает на выставку Нефтегаз-2021

С 26 по 29 апреля 2021 года в ЦВК «Экспоцентр» будет проходить 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса «Нефтегаз -2021».



Приглашаем Вас посетить стенд УНКОМТЕХ № 82В50 (павильон 8, 2-й уровень, зал 2).



Выставка «Нефтегаз», входящая в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира, предоставляет уникальную возможность производителям и поставщикам из разных стран продемонстрировать специалистам свое новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты, обсудить широкий круг стоящих перед отраслью вопросов. С 2016 года выставка проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом.



Программа Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» включает тематические конференции, технологические сессии и научно-практические семинары.



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