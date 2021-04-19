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В Симферополе мужчина украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей

В Симферополе мужчина украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей

19 апреля 2021, 17:36
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖИ
Источник: kianews24.ru

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В полицию Симферополя поступило сообщение от представителя предприятия о том, что неизвестные похитили телефонный кабель, причинив ущерб на сумму более 113 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Отрабатывая заявление о краже, правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего мужчину.

«Подозреваемый рассказал, что вскрыл колодец связи, вырезал телефонный кабель, извлек медную проволоку и сдал скупщикам металла. Вырученные деньги он потратил на продукты и спиртное», рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.
 

 

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Источник: kianews24.ru

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