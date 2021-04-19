В полицию Симферополя поступило сообщение от представителя предприятия о том, что неизвестные похитили телефонный кабель, причинив ущерб на сумму более 113 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Отрабатывая заявление о краже, правоохранители задержали ранее судимого 37-летнего мужчину.

«Подозреваемый рассказал, что вскрыл колодец связи, вырезал телефонный кабель, извлек медную проволоку и сдал скупщикам металла. Вырученные деньги он потратил на продукты и спиртное», рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы.

