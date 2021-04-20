Сегодня генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» проверил состояние производственных объектов «Ивановской городской электрической сети» и обсудил актуальные вопросы развития электросетевого комплекса Иваново с коллективами общества и филиала «Ивэнерго».

Глава энергокомпании подробно остановился на предстоящих задачах, которые сотрудники организации будут совместно решать с «Ивэнерго». Напомним, в начале апреля 2021 года «Ивгорэлектросеть» вошла в зону функциональной ответственности «Россети Центр». В ходе встречи обсудили мероприятия по повышению надежности энергоснабжения жителей областного центра, снижению потерь в сетях, внедрению интеллектуальных приборов учета, а также программу развития наружного освещения Иваново.