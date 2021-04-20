Центральной новостью и темой выпуска RusCable Insider #218 стала тема НДС и рисков для кабельщиков, связанных с использованием "вторичной" медной катанки, которая занимает около 62% в объеме переработки кабельных заводов. Сотрудничество Ассоциации "Электрокабель" и "РУСЛОМ.КОМ" может стать отправной точкой для декриминализации "вторички". АЭК и Максим Третьяков ведут активные переговоры и взаимодействуют с налоговыми органами по этому вопросу.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №218 от 19 апреля 2021 года

Второй большой блок - это "кабель и космос". Специальный материал о выставке с участием ГК "Москабельмет", посвященной роли промышленности в космосе. Кабель "для космоса" может быть вполне земным. Например, применяться на космодромах "Плесецк" и "Восточный". А еще немного истории кабеля в российском космосе, от разработок ОКБ КП до специальных требований.

Большое видеоинтервью "Владэлектрокабель" рассказывает о роли трейдера в отрасли. Трейдер - это не "лишнее" звено, а тот - кто слышыт клиентов и работает с производителем в интересах клиента. Как действовала компания в кризис и как защищает ключевые контракты через ввод формулы ценообразования рассказал Александ Лемех - соучредитель и генеральный директор компании.

В дайджесте "ЭлектроПортал.ру" разбор темы кабельных наконечников вместе с экспертом ЗЭТАРУС и обзор на аккумулятрную батарею IPPON в сравнении с конкурентами. А еще новости мира технологий, связанных с энергетикой и электротехникой, новинки от Контактор, IEK, DKC и Legrand.

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Итоги Cabex 2021, кабельный справочник, АЭК, Москабель, SUPR и совет электрика