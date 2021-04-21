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Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ML типа А KARAT IEK® – надежная комплексная защита и компактное исполнение

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ML типа А KARAT IEK® – надежная комплексная защита и компактное исполнение

21 апреля 2021, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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IEK GROUP расширяет линейку автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ML KARAT IEK®. В ассортимент введены устройства типа А — реагирующие как на переменный, так и на пульсирующий постоянный ток. Источником пульсирующего тока являются, например, регулируемые источники света, телевизоры, персональные компьютеры и др.

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32МL тип А серии KARAT IEK® обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту человека от поражения электрическим током, предотвращают пожары. Благодаря своей компактности (одномодульное исполнение) экономят место в электрощите.

Преимущества АВДТ32ML тип А KARAT IEK®

  • Компактное исполнение — 18 мм.
  • Автоматический выключатель и встроенный электронный модуль дифференциальной защиты.
  • Высокая отключающая способность: 6000 А.
  • Возможность подключения нагрузки как сверху, так и снизу.
  • Защита от замыкания на землю при наличии в цепи постоянной составляющей тока.
  • Гарантия — 7 лет.

Технические характеристики АВДТ32ML тип А KARAT IEK®

  • Номинальный ток: 6, 10, 16, 20, 25, 32 А.
  • Уставки срабатывания по дифференциальному току: 10, 30, 100 мА.
  • Характеристика срабатывания от сверхтоков: тип В, С.
  • Отключающая способность: 6 000 А.

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Источник: Группа компаний IEK

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