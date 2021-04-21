IEK GROUP расширяет линейку автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ML KARAT IEK®. В ассортимент введены устройства типа А — реагирующие как на переменный, так и на пульсирующий постоянный ток. Источником пульсирующего тока являются, например, регулируемые источники света, телевизоры, персональные компьютеры и др.

Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32МL тип А серии KARAT IEK® обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту человека от поражения электрическим током, предотвращают пожары. Благодаря своей компактности (одномодульное исполнение) экономят место в электрощите.

Преимущества АВДТ32ML тип А KARAT IEK®

Компактное исполнение — 18 мм.

Автоматический выключатель и встроенный электронный модуль дифференциальной защиты.

Высокая отключающая способность: 6000 А.

Возможность подключения нагрузки как сверху, так и снизу.

Защита от замыкания на землю при наличии в цепи постоянной составляющей тока.

Гарантия — 7 лет.

Технические характеристики АВДТ32ML тип А KARAT IEK®