Кабельщики примут участие в сессии Алюминиевой Ассоциации
21 апреля 2021, 11:15
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP расширяет линейку автоматических выключателей дифференциального тока АВДТ32ML KARAT IEK®. В ассортимент введены устройства типа А — реагирующие как на переменный, так и на пульсирующий постоянный ток. Источником пульсирующего тока являются, например, регулируемые источники света, телевизоры, персональные компьютеры и др.
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32МL тип А серии KARAT IEK® обеспечивают защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту человека от поражения электрическим током, предотвращают пожары. Благодаря своей компактности (одномодульное исполнение) экономят место в электрощите.
Преимущества АВДТ32ML тип А KARAT IEK®
Технические характеристики АВДТ32ML тип А KARAT IEK®
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