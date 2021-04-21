По итогам состоявшейся в формате видеоконференции встречи Павел Сорокин и Статс-секретарь Министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт подписали совместную Декларацию о намерениях между Министерством энергетики России и Министерством экономики и энергетики ФРГ о сотрудничестве в сфере устойчивой энергетики.

Документ закрепляет договорённости о создании Рабочей группы высокого уровня по устойчивой энергетике и входящей в её состав подгруппы по сотрудничеству в сфере водородной энергетики, а также устанавливает перспективные направления сотрудничества по широкому кругу вопросов в области использования новых источников энергии с целью совершенствования энергоэффективности и энергосбережения, решения экологических проблем, обмена технологиями в области надёжности и безопасности энергосистем, анализа ресурсной базы, изучения параметров национальных и международных рынков возобновляемых источников энергии. В этом контексте стороны договорились также о создании в рамках Рабочей группы подгруппы по сотрудничеству в сфере интеграции ВИЭ.

В ходе переговоров Павел Сорокин выразил уверенность, что подписание совместной Декларации между энергетическими ведомствами двух стран станет основой для обмена опытом в области изучения технологии производства, хранения, использования и транспортировки водорода, а также будет способствовать появлению совместных альянсов для реализации российско-германских проектов в перспективных областях.

В ходе встречи Андреас Файхт охарактеризовал основные направления деятельности в области декарбонизации национальной экономики и развития применения возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.

Отмечая важность дальнейшего развития российско-германского партнёрства в сфере экономики и энергетики, стороны выразили уверенность в том, что российско-германское сотрудничество в области водородных технологий станет весомым вкладом и уникальным шансом для достижения будущего совместного технологического лидерства.