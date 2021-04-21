С начала 2021 года московские власти подобрали еще 18 площадок для строительства жилья по реновации. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества. На земельных участках площадью 17,3 га земли планируется построить 18 домов, в которые смогут переехать 10,5 тыс. москвичей.

Как отметил руководитель департамента Максим Гаман, четыре дома планируется возвести на юго-востоке столицы, по три — на юге, востоке, северо-востоке и севере, а также по одному на западе города и на территории ТиНАО. «Общая площадь жилья составит 285,9 тыс. кв. метров», - прокомментировал он.

Всего в городе по программе реновации подобрано 500 стартовых площадок, на которых появится 7,9 млн кв. метров жилья.