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Москва подобрала 18 площадок для строительства домов по реновации

Москва подобрала 18 площадок для строительства домов по реновации

21 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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С начала 2021 года московские власти подобрали еще 18 площадок для строительства жилья по реновации. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества. На земельных участках площадью 17,3 га земли планируется построить 18 домов, в которые смогут переехать 10,5 тыс. москвичей.

Как отметил руководитель департамента Максим Гаман, четыре дома планируется возвести на юго-востоке столицы, по три — на юге, востоке, северо-востоке и севере, а также по одному на западе города и на территории ТиНАО. «Общая площадь жилья составит 285,9 тыс. кв. метров», - прокомментировал он.

Всего в городе по программе реновации подобрано 500 стартовых площадок, на которых появится 7,9 млн кв. метров жилья.

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Источник: stroygaz.ru

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