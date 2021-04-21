Три новых резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) в Архангельской области будут осуществлять проекты с инвестициями более 200 млн рублей. Как говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации региона, общее число резидентов АЗРФ в области достигло 19.

"Три проекта с инвестициями более 200 млн рублей - в числе резидентов АЗРФ от Поморья. Еще три компании заключили соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Всего в регионе теперь 19 резидентов АЗРФ", - говорится в сообщении.

ООО "СЗ "Жилстрой" построит жилой комплекс на улице Валявкина в Архангельске. Стоимость проекта - более 190 млн рублей. ООО "Лямицкий берег" предусматривает комплексное развитие инфраструктуры гостеприимства и оказания туристских услуг в Онежском районе. Идея включает строительство двух туристических комплексов с общим объемом инвестиций 20 млн рублей, при реализации проекта будет создано не менее 33 новых рабочих мест.

ООО "Уемская Буренка" создаст предприятие по выращиванию овец для продажи, а также для дальнейшего производства мяса в охлажденном виде, мяса и субпродуктов в замороженном виде. Реализация готовой продукции намечена со следующего года. Общий объем инвестиций - 1,7 млн рублей.

Еще три проекта ожидают оценки в ближайшее время. Всего в регионе 26 предприятий подали заявки для получения нового статуса, ими планируется реализация инвестиционных проектов на сумму 5,7 млрд рублей и создание 425 рабочих мест.

На региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. На территории Архангельской области для резидентов Арктической зоны, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%.