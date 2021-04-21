ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке "НЕФТЕГАЗ 2021"

RusCable Insider #218 - "Вторичная" медь - не криминал!
Томсккабель для судостроения, космические "Москабель" и ОКБ КП и зачем идут на Wire?
21 апреля 2021, 15:33
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, НЕФТЕГАЗ
Отрасль: Кабельная промышленность Нефтегазовая промышленность
С 26 по 29 апреля АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" примет участие в 20-й юбилейной международной выставке "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" "НЕФТЕГАЗ 2021" (г. Москва, ЦВК "Экспоцентр").
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке на базе совместного стенда компаний ООО "ТрансЛом", ООО "НИИ "Севкабель", ЗАО" ФОСФОХИМ" и ПТР СЕРВИС.
Завод представит на выставке основную и специальную линейку кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли на стенде 82В55 (павильон 8, зал 2).
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