 
Компании

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке "НЕФТЕГАЗ 2021"

С 26 по 29 апреля АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" примет участие в 20-й юбилейной международной выставке "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" "НЕФТЕГАЗ 2021" (г. Москва, ЦВК "Экспоцентр").

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке на базе совместного стенда компаний ООО "ТрансЛом", ООО "НИИ "Севкабель", ЗАО" ФОСФОХИМ" и ПТР СЕРВИС.

Завод представит на выставке основную и специальную линейку кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли на стенде 82В55 (павильон 8, зал 2).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Плагин 22.04.2021
Плагин "КНС" для Autodesk Revit
Бирки кабельные IEK® – нужная информация всегда под рукой! 22.04.2021
Бирки кабельные IEK® – нужная информация всегда под рукой!
Представители 21.04.2021
Представители "Москабельмет" впервые участвуют в выставке "Нефтегаз"
В 2021 году 21.04.2021
В 2021 году "Северсккабель" намерен увеличить объемы производства до 700 млн рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
АЛЮР и космос. Прямой эфир RusCable Live
+