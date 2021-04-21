ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке "НЕФТЕГАЗ 2021"

С 26 по 29 апреля АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" примет участие в 20-й юбилейной международной выставке "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса" "НЕФТЕГАЗ 2021" (г. Москва, ЦВК "Экспоцентр").

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ примет участие в выставке на базе совместного стенда компаний ООО "ТрансЛом", ООО "НИИ "Севкабель", ЗАО" ФОСФОХИМ" и ПТР СЕРВИС.

Завод представит на выставке основную и специальную линейку кабельно-проводниковой продукции для нефтегазовой отрасли на стенде 82В55 (павильон 8, зал 2).