С 26 по 29 апреля в ЦВК «Экспоцентр» пройдет международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», или «Нефтегаз—2021». Группа компаний «Москабельмет» принимает участие и в экспозиции, и в деловой программе мероприятия.

Главная выставка нефтегазовой отрасли России в этом году состоится в юбилейный, 20-й раз и примет почти 600 экспонентов из 24 стран мира, в том числе из Германии, Финляндии, Франции, США, Японии и Китая. «Москабельмет», участвующий в выставке «Нефтегаз» впервые, представит свои разработки для нефтегазовой отрасли на коллективном стенде Алюминиевой Ассоциации России. Компания приглашает ознакомиться с продукцией и инновационными решениями на стенде 82 B40 (павильон 8, 2-й уровень, зал 2).

Выставка включает в себя и насыщенную деловую программу. В первый же ее день, в рамках сессии «Силовые и контрольные проводники в нефте- и газодобыче», пройдет семинар с участием «Москабельмет». Тема семинара — «Алюминиевые решения для нефтегазовой отрасли», а тема доклада, с которым выступит директор по развитию Сергей Кислюк, — «Кабельные решения для нефтегазовой отрасли». В ходе своего выступления он представит кабельные и воздушные линии, комбинированные и гибридные решения. Организатор семинара, который состоится в 3 зале павильона № 2 — Алюминиевая Ассоциация. Модератором будет основатель и руководитель медиахолдинга «Рускабель» Александр Гусев, имеющий огромный опыт в проведении круглых столов, семинаров, сессий и других заседаний в рамках крупнейших отраслевых мероприятий.

Модераторами в рамках этой же сессии станут и представители ГК «Москабельмет». Первым на пост заступит Максим Третьяков — генеральный директор входящего в группу ООО«Элкат» и Президент-председатель правления Международной ассоциации «Электрокабель». Модератором другой части сессии будет генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков — не только одна из самых узнаваемых, медийных и ярких персон кабельной отрасли, но и признанный эксперт в вопросах инноваций и цифровизации промышленных предприятий. Для Павла Валерьевича, регулярно выступающего на тематических конференциях и заседаниях в качестве спикера, роль модератора станет дебютной.

Приглашаем клиентов, партнеров, друзей, специалистов отрасли на выставку «Нефтегаз—2021». С нетерпением ждем встречи! Регистрируйтесь и получите свой билет на мероприятие онлайн.