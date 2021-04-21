«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») начала реконструкцию подстанции 220 кВ «КС-5» в Югре. В результате увеличится эффективность работы открытого распределительного устройства объекта, что позволит сократить собственные расходы и повысит надежность электроснабжения потребителя. Стоимость проекта превышает 108 млн рублей.

Модернизация подстанции 220 кВ «КС-5» проводится на действующем объекте без ограничения электроснабжения потребителей. Техническое перевооружение центра питания необходимо для изменения схемы открытого распределительного устройства 220 кВ. После завершения проекта (в 2022 году) при переключениях не нужно будет отключать питающие линии электропередачи и смежное оборудование на других подстанциях, а так же в целом повысится надежность энергообъекта при аварийных режимах в случае их возникновения.

На подстанции вместо устаревшей системы «отделитель – короткозамыкатель» будут установлены более надежные элегазовые выключатели (2 шт). Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет 30 лет. Применяемый в оборудовании элегаз не горюч и не токсичен, после соответствующей обработки может использоваться вторично. Также на энергообъекте будет установлено современное коммутационное оборудование российского производства – разъединители и трансформаторы тока, будет модернизирована система АСУ ТП, телесигнализации и телеизмерений.

Подстанция 220 кВ «КС-5» установленной мощностью 252 МВА расположена в поселке Сентябрьский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Энергообъект питает компрессорную станцию магистрального газопровода «Уренгой — Сургут — Челябинск», который имеет стратегическое значение для социально-экономического развития России: он обеспечивает транспортировку природного газа от месторождений Сибири до предприятий индустриального Урала.