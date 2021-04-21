ВЭБ.РФ в рамках синдиката предоставит кредит на 20 млрд рублей для строительства электрометаллургического завода "Эколант" в Выксе, еще 20 млрд рублей составит резервный транш, Сбербанк и банк "Открытие" выделят по 40 млрд рублей. Соответствующее соглашение организации подписали 20 апреля, говорится в сообщении компании "Эколант" (реализует проект, принадлежит владельцу ОМК Анатолию Седых).

"Совокупная стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Для его финансирования сформирован синдикат с участием ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка "Открытие". Проект будет реализован с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования". Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш. Два других финансовых партнера предоставят еще по 40 млрд рублей. Более 40 млрд рублей составляют собственные средства инициатора проекта", - сказано в сообщении.

Мощность производства составит 1,8 млн тонн стали в год. Пуск завода в эксплуатацию состоится в 2025 году.

"Эколант" - металлургический комплекс полного цикла, сталь на нем будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления, что позволит в три раза снизить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с традиционной технологией выпуска стали. Проект реализует одноименная компания владельца ОМК Анатолия Седых в городе Выксе Нижегородской области.

Основная часть продукции "Эколанта" будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и для производства железнодорожных колес на заводе ОМК в Выксе.

ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру и рессоры. В составе ОМК шесть предприятий металлургической отрасли и сеть вагоноремонтных депо.

Позиция института развития

"Проект "Эколант" можно без сомнения отнести к проектам "зеленой" экономики. Он важен как для потребления внутри страны, так и для поставок продукции на зарубежные рынки", - пояснили ТАСС в ВЭБ.РФ.

Помимо низкого углеродного следа для госкорпорации важен социальный эффект для города Выкса, подчеркнули в ВЭБ. "Это моногород, в котором Фонд развития моногородов провел большую успешную работу. Налажено взаимодействие федеральной, региональной и муниципальной власти при поддержке бизнес-проектов и реализации социальных инициатив. Теперь можно говорить, что это не моногорода, а арт-город, - отметили в госкорпорации. - Жители все больше связывают с городом свои перспективы и свое развитие. Есть надежда, что здесь будет развиваться бизнес и социальная сфера. Группа ВЭБ.РФ, Корпорация МСП совместно со "Сбером" возьмет в проработку проекты поддержки малых предприятий".