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В 2020 году "Россети Ленэнерго" подключили к электрическим сетям более 1000 заявителей без ограничения энергоснабжения действующих потребителей

В 2020 году Россети Ленэнерго подключили к электрическим сетям более 1000 заявителей без ограничения энергоснабжения действующих потребителей

21 апреля 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» расширяют применение технологии производства работ под напряжением. В 2020 году компания провела 1069 подключений новых потребителей без ограничения энергоснабжения.

Лидером по выполнению таких работ является филиал «Кингисеппские электрические сети», в зону обслуживания которого входят Кингисеппский, Лужский, Сланцевский и часть Волосовского района Ленинградской области. Также в 2020 году приступили к производству работ под напряжением филиалы «Южные электрические сети», «Выборгские электрические сети» и «Гатчинские электрические сети».

«В настоящее время без снятия напряжения мы проводим преимущественно работы по технологическому присоединению потребителей на воздушных линиях с изолированным проводом 0,4 кВ. В ближайших планах компании – расширение номенклатуры работ, а также приобретение автомобильных вышек с изолированным звеном, что позволит производить работы под напряжением на линиях до 35 кВ», - отмечает начальник департамента распределительных сетей ПАО «Россети Ленэнерго» Сергей Виноградов.

Технология значительно сокращает сроки выполнения работ и минимизирует неудобства для потребителей, что особенно важно для социально значимых объектов и предприятий с непрерывным циклом производства. Применение специальных инструментов, современных материалов и средств индивидуальной защиты гарантирует полную безопасность персонал и исключает электротравматизм.

Для подготовки электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» разработана программа повышения квалификации «Выполнение работ на ВЛИ-0,4 кВ без снятия напряжения». С 2019 года обучение по ней прошли почти 600 специалистов компании.

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Источник: Россети Ленэнерго

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