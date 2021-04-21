В Мурманске в мае 2021 года начнет работу первый в России завод по производству подводного оптоволоконного кабеля. Об этом, как передал корреспондент ИАА «ПортНьюс», сообщил генеральный директор компании АО «Управление перспективных технологий» Алексей Стрельченко в ходе пресс-конференции по презентации проекта строительства трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Мурманск – Владивосток.

Говоря о специфике создания подобных производств, Алексей Стрельченко пояснил, что при изготовлении подводного кабеля его надо сразу грузить на судно, которое стоит рядом с заводом, поскольку вес кабеля достигает около двух тонн за километр.

«Этот завод будет первый в России, имеющий возможность производства и погрузки кабеля сразу на суда. В мае он начнет работу и выгрузку кабеля. Завод будет расположен в Мурманске, рядом с причальной стенкой, где стоит наш флот», - сказал Алексей Стрельченко.

Как сообщалось, о том, что строительство трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Мурманск – Владивосток, которая получила название «Полярный экспресс», начнется в мае – начале июня 2021 года, в ходе пресс-конференции по презентации проекта сообщил заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай.

Реализация проекта позволит подключить к новой подводной магистрали связи районы арктического побережья и Дальнего Востока и будет способствовать цифровой трансформации отрасли водного транспорта.

Фото ИАА «ПортНьюс»