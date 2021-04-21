По оценкам орнитологов, жертвами электропоражений в стране ежегодно становятся тысячи птиц, включая виды, занесённые в Красные книги различного уровня. Птицы также являются одной из значимых причин отключений на линиях электропередачи. Поэтому решение данной проблемы является важнейшей задачей как для защитников природы, так и для энергетиков.

ООО «МЗВА», входящее в производственное объединение «ФОРЭНЕРГО», является одним из родоначальников серийного производства птицезащитных устройств (ПЗУ) в России. Инженерами компании разработаны изделия, которые успешно прошли опытно-промышленную эксплуатацию и установлены на многих электросетевых объектах различных классов напряжения. Многие конструктивные решения ПЗУ производства ООО «МЗВА» одобрены и рекомендованы к применению «Союзом охраны птиц России».

20 апреля 2021 г. получено положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на всю номенклатурную линейку птицезащитных устройств производства ООО «МЗВА» (более ста позиций):

антиприсадочного типа (тип А),

насестного типа (тип Н),

изолирующего типа (тип И),

барьерного типа (тип Б),

маркерного типа (тип М).

ПЗУ производства ООО «МЗВА» для ВЛ 6-750 кВ аттестованы на соответствие техническим требованиям СТО ПАО «Россети». Сегодня действуют три стандарта ПАО «Россети» на птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций, в разработке которых, в составе рабочей группы Ассоциации «Электросетьизоляция», принимали участие технические специалисты ООО «МЗВА». Следует отметить, что аттестованная продукция проходит испытания в собственном Испытательном Центре высоковольтных изоляторов и линейной арматуры ООО «ЧЭМЗ» - ООО «МЗВА» (ИЦ «ЛАВИ» «ЧЭМЗ»-«МЗВА»), аккредитованном в системе «Росаккредитация».

В соответствии с заключением аттестационной комиссии ПЗУ производства ООО «МЗВА» рекомендованы для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».