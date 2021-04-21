Как получить статус "российского производителя" и избежать
ошибок рассказали руководители Ассоциации “Электрокабель” и СОЮЗЭКСПЕРТИЗы
21 апреля 2021, 10:36
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, ООО МЗВА, ЭКОЛОГИЯ, АТТЕСТАЦИЯ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
По оценкам орнитологов, жертвами электропоражений в стране ежегодно становятся тысячи птиц, включая виды, занесённые в Красные книги различного уровня. Птицы также являются одной из значимых причин отключений на линиях электропередачи. Поэтому решение данной проблемы является важнейшей задачей как для защитников природы, так и для энергетиков.
ООО «МЗВА», входящее в производственное объединение «ФОРЭНЕРГО», является одним из родоначальников серийного производства птицезащитных устройств (ПЗУ) в России. Инженерами компании разработаны изделия, которые успешно прошли опытно-промышленную эксплуатацию и установлены на многих электросетевых объектах различных классов напряжения. Многие конструктивные решения ПЗУ производства ООО «МЗВА» одобрены и рекомендованы к применению «Союзом охраны птиц России».
20 апреля 2021 г. получено положительное заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на всю номенклатурную линейку птицезащитных устройств производства ООО «МЗВА» (более ста позиций):
ПЗУ производства ООО «МЗВА» для ВЛ 6-750 кВ аттестованы на соответствие техническим требованиям СТО ПАО «Россети». Сегодня действуют три стандарта ПАО «Россети» на птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций, в разработке которых, в составе рабочей группы Ассоциации «Электросетьизоляция», принимали участие технические специалисты ООО «МЗВА». Следует отметить, что аттестованная продукция проходит испытания в собственном Испытательном Центре высоковольтных изоляторов и линейной арматуры ООО «ЧЭМЗ» - ООО «МЗВА» (ИЦ «ЛАВИ» «ЧЭМЗ»-«МЗВА»), аккредитованном в системе «Росаккредитация».
В соответствии с заключением аттестационной комиссии ПЗУ производства ООО «МЗВА» рекомендованы для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».
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