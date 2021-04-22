Ростовская область рассматривает возможность направить инфраструктурный кредит на развитие коммуникаций, дорог, объектов образования, здравоохранения в районе бывшего ростовского аэропорта. Об этом ТАСС рассказал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, комментируя Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее в среду президент сообщил, что субъекты РФ смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по 3% годовых сроком на 15 лет. До 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.

"Развитие территории бывшего ростовского аэропорта, как мне кажется, очень удачный проект для того, чтобы рассматривать его как точку притяжения для такого вида финансовой помощи федерального бюджета. Здесь речь идет и об инфраструктурном развитии с точки зрения коммуникаций, дорог, объектов образования, здравоохранения", - сообщил Ищенко.

Он уточнил, что сегодня уровень коммерческих кредитов в Ростовской области к бюджетным источникам уже имеет невысокий процентный уровень и сопоставим с тем, который обозначил президент. "Не больше чем на 2-3% по состоянию на сегодняшний день. Мы относимся к числу тех регионов, которые проводят взвешенную кредитную политику, заемную", - отметил Ищенко.

По словам спикера парламента, исполнение задач, которые поставил президент, обсудят на заседании рабочей группы. "Задания обсудят на заседании рабочей группы, которая будет создана уже завтра. В нее будут включены представители всех политических партий, всех отраслевых комитетов законодательного собрания", - уточнил Ищенко.

Старый аэропорт Ростова-на-Дону расположен в черте города, он был закрыт в день открытия аэропорта Платов 7 декабря 2017 года. Власти региона сообщали о планах построить на территории старого аэропорта новый жилой микрорайон, при этом освоению подлежит территория общей площадью 350-380 га. Объем инвестиций в проект реновации территории старого аэропорта оценивается в сумму около 200 млрд рублей.