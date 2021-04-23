Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Сергеем Меликовым, в ходе которой были затронуты вопросы развития промышленного потенциала региона.

В начале встречи Сергей Меликов поднял вопрос о содействии проекту ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод» «Создание высокотехнологичного производства многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 «Альфа-КМ из композитных материалов и бортового оборудования отечественного производства». Со своей стороны, Денис Мантуров заверил главу региона, что Минпромторг России полностью поддерживает проект создания многоцелевого самолета МАИ-411 «Альфа-КМ», считая его востребованным федеральными и региональными структурами, авиакомпаниями местных авиалиний, а также эксплуатантами малой авиации общего назначения.

Важной темой обсуждения стал вопрос поддержки из федерального Фонда развития промышленности проектов промышленных предприятий Республики по программе «Приоритетные проекты».

Было принято решение развивать промышленность Республики Дагестан с опорой на существующие инвестиционные площадки и предприятия, в том числе с учетом дальнейшей поддержки и развития фонда промышленности республики. В этом развитии активная помощь и содействие была и есть со стороны Министерства и, в частности, Дениса Валентиновича Мантурова. Чувствуется внимательное отношение к проблемам, существующим в промышленности нашей республики,

– отметил Сергей Меликов.