Вот уже полгода, как в товарной линейке LAPP появились монтажные кабели универсального применения H05V-K и H07V-K. При этом важно отменить, что это еще два кабеля от LAPP, которые производятся на территории России, но, как и вся продукция, изготовлены по международным стандартам и стандартам ЕАЭС. Российское производство в данном случае имеет одно очень большое преимущество – возможность всегда иметь данные кабели в наличии на складе, а, следовательно, и поставлять их клиентам с ускоренными сроками доставки!

Силовые кабели и кабели управления H05V-K и H07V-K идеально подходят для использования в распределительных электрошкафах и электроустановках в осветительных и силовых цепях, а также для монтажа электрооборудования и участков электрических цепей. Прокладка монтажных проводов также возможна в трубах, в/на/под штукатуркой, а также в закрытых кабельных каналах.

Говоря кратко об их характеристиках, можно отметить, что они не поддерживают горение, имеют пятый класс гибкости и расширенный температурный диапазон – от -40 до +80°С при неподвижном применении и от -20 до +70°С при подвижном применении.

Однако, одна из самых важных особенностей H05V-K и H07V-K, это доступность в разных цветовых исполнениях и соответствие цвета от партии к партии. Среди них коричневый, черный, серый, голубой, зелено-желтый, оранжевый, темно-синий, белый, зеленый, желтый, фиолетовый, красный, ультрамариновый и розовый.

За те полгода, что LAPP поставляет монтажные кабели H05V-K и H07V-K, на основе множества полученных от клиентов отзывов стало понятно, что это одни из лучших кабелей универсального применения LAPP, рассчитанных на повседневный монтаж и применение для внутришкафных соединений, именно за счет удобство в выборе любых цветовых исполнений по желанию.