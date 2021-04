Международному участию на выставке WIRE RUSSIA 2021 быть!

Продолжается приём заявок!

Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» приглашает Вас принять участие в Международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «wire Russia / Проволока Россия 2021». Мероприятие пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3.

WIRE RUSSIA — КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ КАБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

wire Russia имеет статус ведущей выставки отрасли и является идеальной b2b площадкой для демонстрации последних технологических разработок и инновационных решений в области оборудования от ведущих мировых производителей и дистрибьюторов кабельно-проводниковой продукции. «Проволока Россия» представляет всю цепочку индустрии: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и специализированные области.

Скачать заявку на участие в wire Russia 2021

В 2021 году «Проволока Россия» пройдёт параллельно с выставками «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия» в павильоне №3 — это позволит экспонентам продемонстрировать свою продукцию и услуги сразу для нескольких смежных отраслей промышленного сектора, тем самым значительно расширится поиск целевых клиентов. В рамках международного участия в выставочном квартете свои экспозиции представят такие известные мировые бренды, как Aulbach Automation GmbH, Aulbach Entgratungstechnik GmbH, CARL BECHEM GMBH, Condor Compounds GmbH, EJP Maschinen GmbH, FAT Förder- und Anlagentechnik GmbH, H. Folke Sandelin AB, Heinrich Wagner Sinto GmbH, Henrich Maschinenfabrik GmbH, IDEAL-Werk C.+ E. Jungeblodt GmbH + Co. KG, Laempe Mössner Sinto GmbH, Johann Leimbach GmbH, Michelfelder Elektrotechnik, Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG, OOO Proplast, Reber Systematic GmbH + Co. KG, SIKORA AG, SKET Verseilmaschinenbau GmbH, TRAXIT International GmbH, Troester GmbH & Co. KG, WAFIOS AG, WS Wärmeprocesstechnik GmbH и другие.

Также в выставке wire Russia 2021 примут участие компании ООО НПП «ЭЛЕКТРОМАШ», ООО «ФЕРРОТРЕЙД», Производственная компания ООО «ФРЕЙ», ООО «АЛЕКСМАШ», ООО «ИНДУСТРИЯ МАРКИРОВКИ», ООО «Опытный завод «Авиаль», PERMANENT K&M, MACCHINE SPECIALI S.R.L., LUKAS Anlagenbau GmbH, August Strecker GmbH & Co. KG, Spirka Schnellflechter GmbH, JBM - HC Machinery (Taiwan).