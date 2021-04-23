Николай Шульгинов и губернатор Амурской области Василий Орлов в рамках рабочей встречи обсудили функционирование топливно-энергетического комплекса региона, в том числе вопросы, связанные с газификацией.

«Амурская область выбрана в качестве одного из регионов, участвующих в апробации предлагаемого Минэнерго подхода по внедрению новой модели газификации», – сообщил Министр.

Глава ведомства также отметил, что Минэнерго России разработало и направило в Правительство Амурской области проект методических рекомендаций по формированию целевого прогнозного топливно-энергетического баланса региона в зависимости от цены на природный газ с учётом межтопливной конкуренции.

Василий Орлов подтвердил готовность региона к участию в отработке нового подхода и формированию целевого прогнозного топливно-энергетического баланса.