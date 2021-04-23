Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию загородного учебно-оздоровительного комплекса «Солнечный», расположенного в дачном поселке Поварово Солнечногорского района Московской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 1946 году в лесу, неподалеку от поселка Поварово были построены деревянные корпуса базы отдыха Высшей партийной школы при ЦК КПСС. Здесь отдыхало не только партийное руководство, профессорско-преподавательский состав ВПШ, но и их дети. Тогда комплекс назывался «Загородным хозяйством». В 1986 году вместо деревянных домиков построили кирпичные здания. Со временем ВПШ объединилась с Академией общественных наук, была преобразована в Академию общественных наук при ЦК КПСС, а на ее базе появилась Российская академия государственной службы при Президенте РФ (РАГС). В 2010 году, по указу Президента РФ, РАГС присоединилась к Академии народного хозяйства при Правительстве РФ: так была образована Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сегодня загородный учебно-оздоровительный комплекс «Солнечный» является филиалом РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

По проекту, одобренному Главгосэкспертизой России, предусмотрено реконструкция двухэтажного административного и одноэтажного медицинского корпусов, а также клуба-столовой и шести жилых корпусов: четырех двухэтажных и двух трехэтажных. Кроме того, планируется благоустройство территории, в рамках которой будет построена дизельная электростанция на 1200 кВт, здание водоподготовки, два подземных резервуаров очищенной питьевой воды по 100 куб. м каждый и другие объекты. Также предусмотрено строительство нескольких площадок: детской, двух спортивных, площадок для отдыха, для игр в футбол и хоккей.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Васту Структура Проектирования Глобал».

Фото: vspglobal.ru