Об этом компании, входящие в Ассоциацию инновационных предприятий в энергетике «Энергоинновация», «БЛИК+» и «ФИЗИКА ТЕПЛА», договорились на полях Российского Международного энергетического форума, который прошел в Санкт-Петербурге.

Руководитель Группы компаний «ФИЗИКА ТЕПЛА» Феликс Борисов, генеральный директор компании «БЛИК+» Олег Иванько и генеральный директор ООО «Севзапэнергомонтаж МУ-1» Богдан Дума решили объединиться и вывести реализацию проектов по строительству объектов солнечной и ветрогенерации на качественно новый уровень.

«Строительство солнечных и ветряных электростанций требует особых компетенций. Компаний, обладающих необходимыми ресурсами для реализации масштабных проектов на российском рынке, единицы. Мы уже состоялись как биоэнергетики, план по выходу на рынок солнечной и ветрогенерации созрел давно. Однако, понимая масштабность проектов, ту ответственность, которая ложится на компанию при подписании контракта на строительство, становиться очевидным, что без надёжных партнёров не обойтись. Объединив компетенции и ресурсные базы ГК «ФИЗИКА ТЕПЛА» (инжиниринг технологий ВИЭ и управление строительством), «СЗЭМ МУ-1» (колоссальный опыт строительства энергетических объектов), «БЛИК+» (лучшие компетенции на рынке по строительству и вводу в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций, объектов распределённой энергетики), мы создали мощный профильный конгломерат, который, я уверен, уже в этом году займёт лидирующие позиции на рынке ВИЭ. Локомотивом нашего объединения, по общему решению участников, станет «Севзапэнергомонтаж МУ-1», — прокомментировал Феликс Борисов.

В рамках сотрудничества стороны намерены заниматься не только инжинирингом — разработкой и реализацией «под ключ» проектов на базе возобновляемых источников энергии, но и внедрять технологии накопления и распределения энергии.

Добавим, возможности солнечной и ветрогенерации в 100 раз превышают мировое энергопотребление, сообщает Forbes со ссылкой на отчет британской некоммерческой организации Carbon Tracker. Развитие технологий ветряной и солнечной электрогенерации могут избавить человечество от необходимости сжигать ископаемое топливо на электростанциях уже к 2035 году. За время пандемии общее потребление энергии в стране сократилось, однако потери возобновляемой энергетики составили всего 1%, тогда как угольный сектор сократился на 22%.