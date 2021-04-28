Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на обустройство четырех нефтегазовых месторождений АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в Ямало-Ненецком автономном округе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть», ведет разведку и разработку углеводородов на 36 месторождениях в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ежегодно предприятие добывает свыше 10 млн тонн нефти.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство высоконапорных водоводов и нефтегазосборных трубопроводов в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на территориях Крайнего, Суторминского, Сугмутского и Романовского месторождений. Строительство линейной инфраструктуры в рамках обустройства месторождений пройдет в шесть этапов.

Высоконапорные водоводы для транспорта воды и рабочего агента в систему поддержания пластового давления проложат в ходе первого и второго этапов на Крайнем месторождении и в рамках шестого - на Романовском месторождении. Общая длина водоводов составит 5083,11 м.

Строительство нефтегазосборных трубопроводов с площадками узлов запорной арматуры пройдет на Суторминском и Сугмутском месторождениях на третьем и четвертом этапах. Общая протяженность промысловых нефтегазопроводов превысит 5474 м. Проектируемые нефтегазопроводы необходимы для транспорта продукции скважин – водонефтяной эмульсии - до объектов подготовки товарной нефти.

Принятая организационно-технологическая схема реализации проекта предполагает последовательное выполнение работ для каждого этапа строительства в два периода - подготовительный и основной. В подготовительный период, в частности, планируется инженерная подготовка территории прокладки трубопроводов, организация временных помещений для строителей и перебазировка механизмов для строительно-монтажных работ, устройство складских площадок, временных вдольтрассовых дорог и автозимников.

Фото: Газпромнефть