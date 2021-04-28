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НПП Старлинк запускает собственный Учебный Центр

НПП Старлинк в марте этого года получил Лицензию на осуществление образовательной деятельности Департамента образования и науки города Москвы. В связи с этим предприятие объявляет об открытии своего собственного Учебного Центра и запускает официальный и сертифицированный курс "Монтаж ВОЛС".

Курс предназначен для специалистов монтажных организаций, и включает в себя не только теоретические, но и практические занятия с использованием сопутствующего оборудования.

Программа курса направлена на формирование у слушателей необходимых знаний теоретической основы и практических навыков монтажа ВОЛС с использованием таких кабелей НПП Старлинк, как СЛ-ОКМБ, СЛ-ОКПЦ-Д2, СЛ-ОКПЦ-Д2к, СЛ-ОКДМ, СЛ-ОКПБ.

Курс содержит полные сведения о типах и видах оптического волокна, преимуществах волоконно-оптических кабелей НПП Старлинк, оконеченных устройствах НПП Старлинк, сопутствующему оборудованию и его применению, технологии разделки и монтажа.

После успешного прохождения курса слушателям выдается Сертификат Учебного центра, наличие которого подтверждает высокий уровень квалификации при работе с продукцией НПП Старлинк.

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Источник: ООО "НПП Старлинк"

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