На стройплощадку ветропарка Кольская ВЭС ПАО «Энел Россия», расположенного в Мурманской области, прибыла первая партия основного оборудования, состоящая из трех комплектов гондол. Тяжеловесное оборудование (каждая гондола весит более 68 тонн) было погружено на специальную технику и доставлено по дороге через Мурманск на стройплощадку ветропарка Кольская ВЭС.

Гондолы являются крупногабаритным оборудованием. Длина одной гондолы составляет более двенадцати метров, ширина – более четырех метров, высота – также более четырех метров. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура, а для последующей доставки лопастей на Кольском мосту была демонтирована опора освещения. Подготовительные работы проводились в непростых погодных условиях.

Всего в эту партию поставки основного оборудования вошли шестнадцать гондол, которые были доставлены в Мурманский морской торговый порт из порта Бронка в Санкт-Петербурге. Общее транзитное время составило около четырнадцати дней. Остальные тринадцать гондол в данный момент находятся на территории порта и будут в дальнейшем доставлены на стройплощадку.

Помимо гондол в ближайшие недели на стройплощадку ветропарка Кольская ВЭС будут доставлены шестнадцать комплектов башен и шестнадцать комплектов лопастей. Данная партия оборудования позволит начать монтаж 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый крупный ветропарк в России за полярным кругом.

Строительство ветропарка реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы Enel, отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия».

Напомним, ПАО «Энел Россия» получило право на строительство Кольской ВЭС мощностью 201 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Он будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектара.

Помимо Кольской ВЭС ПАО «Энел Россия» реализует еще два проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт) в Ростовской области и Родниковская ВЭС (71 МВт) в Ставропольском крае.

Общий объем инвестиций компании «Энел Россия» в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро. Совокупный объем инвестиций компании в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, что подчеркивает четкое стремление «Энел Россия» внести свой вклад в выполнение Целей Устойчивого развития ООН, в том числе ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство и ЦУР 13 – Борьба с изменением климата.