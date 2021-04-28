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В селе Мирное под Симферополем откроют лечебно-диагностический центр

В селе Мирное под Симферополем откроют лечебно-диагностический центр

28 апреля 2021, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРЫМ, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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Крымстройэкспертиза рассмотрела проектную документацию на размещение центра в здании поликлиники на улице Луговой. По итогам проведения негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

Село Мирное, расположенное на левом берегу реки Салгир, стало, по сути, северо-западной окраиной Симферополя. В 2019 году здесь начала работу многопрофильная поликлиника «ГЕНЕЗИС», отделения и дневной стационар которой заняли новое здание на улице Луговая 16/2. Здание признано объектом незавершенного строительства.

Проектом, одобренным экспертами, предусмотрена реконструкция поликлиники с размещением в ней лечебно-диагностического центра. Здание увеличат до шести этажей. Также на участке построят новый медицинский корпус.

Проектная документация разработана ООО «Массив». Застройщик – ООО «Клиника Генезис».

Фото: mirnoe.com

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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