Крымстройэкспертиза рассмотрела проектную документацию на размещение центра в здании поликлиники на улице Луговой. По итогам проведения негосударственной экспертизы выдано положительное заключение.

Село Мирное, расположенное на левом берегу реки Салгир, стало, по сути, северо-западной окраиной Симферополя. В 2019 году здесь начала работу многопрофильная поликлиника «ГЕНЕЗИС», отделения и дневной стационар которой заняли новое здание на улице Луговая 16/2. Здание признано объектом незавершенного строительства.

Проектом, одобренным экспертами, предусмотрена реконструкция поликлиники с размещением в ней лечебно-диагностического центра. Здание увеличат до шести этажей. Также на участке построят новый медицинский корпус.

Проектная документация разработана ООО «Массив». Застройщик – ООО «Клиника Генезис».

Фото: mirnoe.com