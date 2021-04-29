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IEK GROUP на выставке "Нефтегаз-2021" – наши лучшие решения для нефтегазового комплекса

IEK GROUP на выставке Нефтегаз-2021 – наши лучшие решения для нефтегазового комплекса

29 апреля 2021, 10:48
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, НЕФТЕГАЗ-2021
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Новости компании

Выставка «Нефтегаз-2021» еще продолжается в ЦВК «Экспоцентр», но уже стала большим событием для всех представителей нефтегазовой отрасли. В этом году лучшие инновационные решения в нефтегазовой промышленности демонстрируют более 400 компаний из 23 стран мира. Национальные экспозиции на выставке организовали компании Германии и Чехии.

IEK GROUP представляет на выставке свои лучшие решения для нефтегазового комплекса. Наш стенд № 23D10 размещен в павильоне 2, зале 3. Здесь вас ждут самые знаковые новинки в ассортименте всех торговых марок компании.

Посетители выставки могут ознакомиться с продукцией IEK®, применяющейся на нефтегазовых объектах: лестничными лотками LESTA и электротехническими шкафами FORMAT, а также силовыми разъемами MAGNUM.

Решения для ЦОД ITK® by ZPAS — это центр экспозиции ITK. Светильники LEDEL®, применяющиеся в нефтегазовой отрасли, уже вызвали большой интерес у посетителей выставки.

Команда ONI представляет решение для насосных станций повышения давления на базе шкафа FORMAT, а также новинки в ассортименте продукции промышленной автоматизации ONI®. Также мы демонстрируем возможности программного комплекса MasterSCADA® для нефтеналивной станции и для автоматизации вахтовых поселков.

Будем рады встрече с вами на нашем стенде № 23D10 в ЦВК «Экспоцентр»! Выставка продлится до 29 апреля.

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Источник: Группа компаний IEK

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