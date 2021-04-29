Центральный информационный ресурс кабельного рынка портал RusCable.Ru, входит в медиахолдинг РусКабель, вновь выступит генеральным информационным партнером Международной выставки Wire Russia 2021 и ее участником. Открытая студия для записи интервью с гостями и участниками, а также для прямых эфиров будет расположена прямо в центре павильона Форум.

Wire Russia выставка проходит один раз в два года и собирает всех специалистов предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции. Wire Russia представляет всю цепочку индустрии производства проволоки и кабеля: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и специализированные области.

Свое участие подтвердили NIEHOFF GmbH & Co. KG, SIKORA AG, WAFIOS AG, Kabmak, Maillefer Extrusion Oy, Mario Frigerio S.p.A., Rosendahl Nextrom GmbH, Schlatter Industries AG, Synergy Steels Limited и многие другие. Wire Russia — часть единого выставочного портфолио Metalflow Alliance, которое объединяет более 30 международных выставок из всех областей металлургии и литейного производства. Более 9800 экспонентов в настоящее время являются членами Альянса, и более 338 000 специалистов посещают отраслевые выставки по всему миру ежегодно.



ДИСКУССИЯ РУСКАБЕЛЯ

Впервые на российской площадке будет организована деловая программа. Так ВНИИКП проведет семинар на тему «Инновационно-технологические решения для кабельной и проволочной промышленности РФ».

А портал RusCable.Ru 8 июня пригласит на дискуссию нескольких производителей из Китая. Обсудим тему «Особенности работы с кабельным оборудованием из КНР». О своем опыте эксплуатации расскажет завод Эксперт-Кабель, Ленкабель, выступят представители ведущих китайских производителей.

Организаторами выставки выступают Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). Выставка проходит при традиционной поддержке Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA).







