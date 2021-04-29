В Пермском крае приведут к нормативу 138 км федеральных трасс

Основной объем работ в этом году придется на автомобильную дорогу М-7 «Волга», где отремонтируют три участка общей протяженностью около 50 км.

Один из объектов ремонта — Западный и Южный обходы Перми протяженностью 32 км. Здесь восстановят асфальтобетонное покрытие проезжей части, установят новые дорожные знаки и барьерное ограждение. В ближайшее время рабочие приступят к фрезерованию изношенного слоя покрытия. Движение организуют по одной полосе. При этом работы будут вестись круглосуточно. Подрядная организация будет останавливать стройку в часы пиковой нагрузки — с вечера пятницы по воскресенье. Работы на объекте планируется закончить к сентябрю 2021 года.

Другой участок трассы М-7 протяженностью 7,5 км – от примыкания с региональной дорогой на Воткинск до деревни Юрково — ждет капитальный ремонт. Главная особенность работ на этом объекте — устройство дополнительных полос на подъемах для большегрузов. Это позволит избежать пробок и увеличит пропускную способность участка, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Работы планируется завершить к декабрю 2022 года.

Начата реконструкция 9-километрового участка на подъезде к Краснокамску от автомобильной дороги М-7 «Волга». Проезжую часть здесь расширят с двух до четырех полос движения. Встречные потоки транспорта разделят барьерным ограждением. Кроме того, проектом предусмотрено устройство транспортных развязок и надземных пешеходных переходов. Первый установят в районе деревни Усть-Сыны, второй – у деревни Кузнецы, а третий – у поворота на поселок Майский. После реконструкции пропускная способность участка увеличится в два раза — до 40 тыс. автомобилей в сутки, а максимально разрешенная скорость до 110 км/час. На участке устроят сплошное электроосвещение и установят 11 автопавильонов. Работы завершат осенью 2024 года.