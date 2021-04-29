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"Вымпелком" направит более 1 млрд рублей на развитие сети в метро Санкт-Петербурга

Вымпелком направит более 1 млрд рублей на развитие сети в метро Санкт-Петербурга

29 апреля 2021, 09:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, 5G, ВЫМПЕЛКОМ, БИЛАЙН
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: ТАСС

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"Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует инвестировать более 1 млрд рублей в развитие мобильной сети в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил глава компании Александр Торбахов.

"Буквально на днях мы запустили сеть сотовой связи в тоннелях Кировско-Выборгской (красной) линии петербургского метро. По нашим подсчетам, ежедневно ею пользуются порядка 830 тысяч петербуржцев и гостей города. <…> Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом. Общие инвестиции "Билайн" в развитие мобильной сети в метро Петербурга составят более 1 млрд рублей", - сказал он.

По данным Торбахова, сеть в Кировско-Выборгской в перегонах линии метро построена с учетом последующего расширения до стандарта 5G.

"Не буду подробно останавливаться на характеристиках, но могу сказать, что мобильный интернет, в том числе с применением технологии VoLTE, будет работать со скоростью до 100 Мбит/c на всех станциях", - добавил глава компании.

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Источник: ТАСС

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