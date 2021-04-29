"Вымпелком" (бренд "Билайн") планирует инвестировать более 1 млрд рублей в развитие мобильной сети в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил глава компании Александр Торбахов.

"Буквально на днях мы запустили сеть сотовой связи в тоннелях Кировско-Выборгской (красной) линии петербургского метро. По нашим подсчетам, ежедневно ею пользуются порядка 830 тысяч петербуржцев и гостей города. <…> Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом. Общие инвестиции "Билайн" в развитие мобильной сети в метро Петербурга составят более 1 млрд рублей", - сказал он.

По данным Торбахова, сеть в Кировско-Выборгской в перегонах линии метро построена с учетом последующего расширения до стандарта 5G.