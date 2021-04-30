Испытательный центр "Москабельмет" расширил зону аккредитации

Придерживаясь стратегии постоянного развития, испытательный центр Группы компаний «Москабельмет» в период с 2020 по 2021 создал, ввел в эксплуатацию и аккредитовал новую современную лабораторию для испытаний на пожарную безопасность кабельной продукции, а также уникальное оборудования для испытаний проводов и тросов для железных дорог.

Ознакомиться с Приказом «Росаккредитации» от 26 апреля 2021 года

В настоящий момент испытательный центр «Москабельмет» проводит:

испытания по измерению плотности дыма при горении кабелей исполнения «нг-LS», «нг-HF», «нг-FRHF», «нг-FRLS» (серия стандартов ГОСТ IEC 61034);

испытания по определению стойкости к воздействию пламени при распространении по вертикально расположенным пучкам кабелей исполнения «нг», «нг-LS», «нг-HF», «нг-FRHF», «нг-FRLS» по категориям (A F/R), (A) - (D) (серия стандартов ГОСТ IEC 60332-3);

испытания по определению сохранения работоспособности в условиях воздействия пламени огнестойких кабелей (серия стандартов ГОСТ IEC 60331-21);

полный спектр испытаний тросов контактной сети железной дороги по ГОСТ 32697, включая испытания на соответствие относительной ползучести и на стойкость к вибрации;

полный спектр испытаний контактных проводов для железных дорог по ГОСТ Р 55647, включая испытания на стойкость к вибрации и износ;

испытания на определение тангенса угла диэлектрических потерь для маслонаполненных высоковольтных кабелей.

Испытательным центром кабельной продукции продолжаются работы по внедрению новых испытаний: по определению токсичности продуктов горения кабельных изделий для кабелей с индексами «LTx» по ГОСТ 12.1.044; по определению коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабелей с индексом «HF» по ГОСТ IEC 60754-1 и ГОСТ IEC 60754-2. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.

По всем вопросам организации испытаний в лаборатории «Москабельмет» обращайтесь по следующим контактам: Маргин Денис Игоревич, начальник испытательного центра «Москабельмет», +7 (495) 673-84-13, моб.: +7 (925) 723-54-24, MarginDI@mkm.ru.