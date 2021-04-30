Испытательный центр "Москабельмет" расширил зону аккредитации

Итоги "Нефтегаз-2021" для кабельщиков.
30 апреля 2021, 17:28
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, ИСПЫТАНИЯ, ЛАБОРАТОРИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Придерживаясь стратегии постоянного развития, испытательный центр Группы компаний «Москабельмет» в период с 2020 по 2021 создал, ввел в эксплуатацию и аккредитовал новую современную лабораторию для испытаний на пожарную безопасность кабельной продукции, а также уникальное оборудования для испытаний проводов и тросов для железных дорог.
Ознакомиться с Приказом «Росаккредитации» от 26 апреля 2021 года
В настоящий момент испытательный центр «Москабельмет» проводит:
Испытательным центром кабельной продукции продолжаются работы по внедрению новых испытаний: по определению токсичности продуктов горения кабельных изделий для кабелей с индексами «LTx» по ГОСТ 12.1.044; по определению коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабелей с индексом «HF» по ГОСТ IEC 60754-1 и ГОСТ IEC 60754-2. Окончание работ запланировано на конец 2022 года.
По всем вопросам организации испытаний в лаборатории «Москабельмет» обращайтесь по следующим контактам: Маргин Денис Игоревич, начальник испытательного центра «Москабельмет», +7 (495) 673-84-13, моб.: +7 (925) 723-54-24, MarginDI@mkm.ru.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter