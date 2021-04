Международное участие и деловая программа

Открыта онлайн регистрация посетителей на Международную выставку оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «wire Russia / Проволока Россия 2021» . Мероприятие пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3 параллельно с выставками «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия».

wire Russia имеет статус ведущей специализированной b2b площадки для демонстрации последних технологических разработок и инновационных решений в области оборудования от крупнейших мировых производителей и дистрибьюторов кабельно-проводниковой продукции.

ПОСЕТИТЕ КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ!

Время работы выставки:

с 8 по 9 июня с 10.00 - 18.00

10 июня с 10.00 - 16.00

Место проведения: Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №3

Организаторами выставки выступают Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). Выставка проходит при традиционной поддержке Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA). Генеральный информационный партнер выставки — Интернет-портал RusCable.Ru.

«Проволока Россия» представляет всю цепочку индустрии производства проволоки и кабеля: машины и установки для обработки и улучшения свойств проволоки, инструменты и вспомогательные материалы для производственной технологии, стекловолокно, крепёжные элементы и технические пружины, материалы, специальная проволока и кабель, техника для измерения, управления и испытания, техника регулирования и специализированные области.

В выставке wire Russia 2021 примут участие компании Rosendahl Nextrom GmbH, Kabmak, Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG, Maillefer Extrusion Oy, ООО «ФЕРРОТРЕЙД», Производственная компания ООО «ФРЕЙ», АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М», MACCHINE SPECIALI S.R.L., LUKAS Anlagenbau GmbH, August Strecker GmbH & Co. KG, Spirka Schnellflechter GmbH, НПП "НАНОЭЛЕКТРО, ООО "Индустрия маркировки", ООО "Опытный завод "Авиаль", ООО «АЛЕКСМАШ», SIKORA AG, WAFIOS AG, Mario Frigerio S.p.A., Schlatter Industries AG, OOO "CZMP", Synergy Steels Limited, RusCable.Ru, JBM - HC Machinery (Taiwan), NPC Ekran, LLC, AESA S. A., PS Costruzioni Meccaniche Srl, Bogdany Petrol Ltd и многие другие.

Также в рамках дискуссионной площадки выставки в зоне Metal Plaza пройдёт блок деловой программы на тему «Инновационно-технологические решения для кабельной и проволочной промышленности РФ». Организатор мероприятия – ВНИИКП.

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ WIRE RUSSIA 2021

АО «Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М» — компания с 27 - летним опытом работы на рынке b2b в области поставок импортного промышленного оборудования для кабельных, трубных и метизных предприятий, включая предоставление полного пакета услуг по сопровождению сделок с зарубежными контрагентами.

Номенклатура поставляемого оборудования:

Машины для стыковой сварки проволоки, арматуры, жил, корда и тросов

Оплеточные машины и линии для наложения экрана и брони на кабели и шланги

Лентообмоточные и нитеобмоточные машины и линии

Волочильные машины и линии для волочения проволок из медных сплавов и драгоценных металлов

Острильные машины для обработки и острения проволок, труб и прутка

Смазочные материалы для всех видов волочения

Крутильные машины и линии для скрутки кабеля

Линии наложения изоляции PTFE

На стенде компании будет представлена машина холодной сварки фирмы August Strecker. Тип KSC 400.

Подробнее о компании>>>





КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

Пискарев Кирилл, директор проекта Тел.: +7 (495) 955 91 99 # 626 Факс: +7 (495) 246 92 77 E-mail: PiskarevK@messe-duesseldorf.ru Урих Эльвира, ассистент по работе над проектом Тел.: +7(495) 955-9199 # 624 Факс: +7(499) 246-9277 E-mail: UrikhE@messe-duesseldorf.ru

Контактная информация для прессы:

Парунина Надежда Владимировна

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью

Тел.: +7 (495) 955 91 99 #506