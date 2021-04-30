На выставке Hannover Messe, проходившей в Германии с 12 по 16 апреля текущего года, компания Siemens Energy AG* представила первое в мире комплексное информационно-технологическое решение для передачи и анализа данных от энергетических объектов, использующее облачное подключение и набор специальных веб-приложений.

Платформа SensSolution, сформированная на основе открытой операционной системы, разработанной компанией Siemens**, обеспечивает безопасную передачу данных от измерительных устройств***, размещенных на энергообъекте (подстанция, трансформатор, силовой электронный преобразователь и т.п.), в облачное хранилище данных с одновременным резервным копированием их в физическое хранилище данных. При этом в зависимости от предпочтений пользователя системы, физическое хранилище данных может быть централизованным или распределенным (предполагается возможность размещения сервера для хранения данных как в центральном офисе компании-пользователя SensSolution, так и размещение нескольких серверов в филиалах компании-пользователя). Передача оперативных данных от энергообъектов в облачное хранилище происходит через односторонние (данные могут передаваться только в одном направлении) защищенные каналы связи с применением сквозного шифрования.

Пользователи системы получают доступ к различным приложениям, информационным панелям платформы SensSolution, результатам анализов и расчетам на основе модульной концепции распределения прав пользователей. Доступно совместное использование данных несколькими операторами системы. Предусмотрена возможность индивидуальной настройки представления оперативной информации и отчетов.

По утверждению разработчиков SensSolution позволяет проводить анализ и мониторинг состояния энергетического оборудования в реальном времени, что, в свою очередь, позволяет операторам осуществлять раннее планирование его технического обслуживания и ремонтов, оптимизацию режимов работы оборудования, повышать отказоустойчивость и планировать долгосрочные инвестиции. На первом этапе внедрения новой технологии Siemens Energy AG намерена оснащать платформой SensSolution вводимые компанией в эксплуатацию энергообъекты в сетях постоянного тока.

Официальный сайт компании Siemens Energy AG

* Компания, создана 1 апреля 2020 г. в результате реструктуризации группы Siemens. С этой целью Siemens AG передала свое энергетическое подразделение новой независимой компании.

** https://new.siemens.com/ru/ru/produkty/programmnoe-obespechenie/mindsphere.html

*** Для сбора данных компания Siemens применяет устройства серии Sensproducts собственного производства: https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-transmission/innovation/sensproducts.html