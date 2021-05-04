На выставке НЕФТЕГАЗ 2021 было подписано соглашение о создании консорциума "Промышленные технологии рециклинга металлов". 28 апреля ООО «ТрансЛом», АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», ЗАО «ФОСФОХИМ», НИИ «Севкабель» и ПТР СЕРВИС заключили соглашение о сотрудничестве с целью создания сырьевой базы, технологических решений для производства кабельно-проводниковой продукции и реализации произведенной продукции с конкурентной ценой.

Соглашение подразумевает работу в рамках консорциума председателем которого назначен экс-руководитель "РОССКАТ-ЦЕНТР" Юрий Пыченков.

Для кабельного рынка создание консорциума - это новое явление. Объединения независимых предприятий в фактически вертикально интегрированный холдинг с обширной сырьевой базой и возможностями перереработки создают уникальные условия для клиентов. Фактически покупатели , например, нефтегпогружного кабеля смогут значительно сократить объемы необходимых оборотных средств для закупки, если сдадут бывший в употреблении кабель для переботки в рамках консорциума.

Стоит отметить, что консорциум - это новый бизнес-проект Николая Тарана, не имеющий никакого юридического отношения к РОССКАТу и СЕВКАБЕЛю. РОССКАТ на данный момент управляется новым холдингом "ИНКАТЕХ" (входит в ГК "Акрон Холдинг"), а окончательную точку в вопросе судьбы Севкабеля ставить еще рано. Несмотря на то, что завода как комплекса зданий и земли уже фактически нет, аренда на Кировском заводе закончилась а оборудование было вывезено, в рамках выставки НЕФТЕГАЗ есть разговоры о возвращении Севкабеля как бренда.

Юрий Пыченков дал экслюзивный комментарий для RusCable Review на выставке:

"Утилизация, переработка и закупка новой кабельно-проводниковой продукции для нефтедобывающих компаний - это большая головная боль, которую в рамках консорциума мы можем решить за относительно небольшие деньги" "Партнеры консорциума по рециклингу получают точную и прозрачную формулу ценообразования, что позволят им планировать в долгосрочной перспективе"

Смотрите эксклюзивный комментарий о создании консорциума: