 
Законотворчество (постановления)

Вступили в силу поправки в демпферный механизм на топливном рынке

Новые параметры в формуле «демпфирующего» механизма обратного акциза на нефть, которые приведут к увеличению размера компенсации бюджетных средств в адрес НПЗ, фактически заработали для перерабатывающих компаний с 1 мая 2021 года. Такая договорённость была достигнута в рамках внесения законопроекта «О внесении изменений в статью 200 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части корректировки параметров «демпфирующего» механизма)» на рассмотрение в Правительство России.

В целях повышения эффективности нефтепереработки в России в начале 2021 года Правительством Российской Федерации принято решение об оптимизации работы «демпфирующего» механизма, позволяющего минимизировать колебания мировых цен на нефть на конечные розничные цены внутреннего рынка нефтепродуктов в части корректировки параметров для увеличения размера компенсации. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Правительства. Принятие законопроекта после 1 мая 2021 года не повлияет на срок действия предусмотренных мер – они распространяются на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 года. Таким образом, корректировки начали полноценно работать, оказывая положительное влияние на топливный рынок.

Поправки, в частности, предусматривают корректировку условных значений средних оптовых цен реализации автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 на территории Российской Федерации, а также параметров их индексации в период с 1 мая 2021 года до 2024 года включительно. Согласно внесённому в Правительство законопроекту, с 1 мая по 31 декабря 2021 года базовая цена на бензин в формуле расчета демпфера составит 52 300  рублей/тонну , в течение 2022 года она равна 55 200  руб./т., в 2023 году - 56 900  руб/т., в 2024 году - 58 650  руб/т. Для дизельного топлива базовая цена в 2021 году сохранится на уровне 50 700 рублей/тонну , в течение 2022 года она будет равна 52 250   руб./т., в 2023 году - 53 850 руб/т., в 2024 году - 55 500 руб/т.

Стоит отметить, что государство и нефтяная отрасль в равной мере разделяют вводимые улучшения параметров функционирования внутреннего топливного рынка – законопроектом предусмотрена компенсация нефтедобывающими компаниями половины расходов бюджета (за счёт увеличения НДПИ на нефть).

«Демпфирующий» механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его эффективной работе, рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое. Это были самые низкие показатели за последние несколько лет. 

«Вносимые законопроектом изменения окажут стабилизирующее действие на цены внутреннего рынка в период роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также позволят снизить давление на розничные цены моторных топлив у независимых нефтетрейдеров. В итоге, Правительству удастся удержать рост цен на заправках в пределах годовой инфляции, сохранив доступность этого социально важного продукта для всех категорий потребителей в России, а также нормальную доходность топливного бизнеса, сдерживающую компании от необоснованного роста цен в рознице», – подчеркнул Николай Шульгинов

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Источник: Министерство энергетики России

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